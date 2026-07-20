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Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el lunes 20 de julio

La cotización de la moneda estadounidense ronda los $1484,10 para la compra y $1530 para la venta; este precio lo ubica 2 por ciento del valor oficial informado por el Banco Nación este 20 de julio de 2026

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Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el lunes 20 de julio
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el lunes 20 de julio

El dólar blue cotiza hoy, 20 de julio, a $1484,10 para la compra y $1530 para la venta. Este precio lo posiciona 2 por ciento arriba del valor oficial, que se negocia a $1455 y $1500, según lo informado por el Banco Nación. Este valor refleja que la moneda estadounidense se negocia en los mismos términos que la jornada anterior.

En los últimos cinco días hábiles, el dólar blue se mantiene estable con una variación por oscilación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño del dólar blue a lo largo del año, se puede observar que la cotización en el mercado paralelo encuentra estable con una oscilación que ronda al 1 por ciento, ya que al comienzo del año se lo ofrecía a 1515 para venta.

Cotización del dólar tarjeta, hoy 20 de julio

El dólar tarjeta cotiza a $1950 este lunes 20 de julio. Este valor surge de computarle un adelanto de percepciones impositivas al dólar oficial, que hoy cotiza a $1455 para la compra (y $1500 para la venta).

El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se utiliza para el pago de consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior, así como para la compra de pasajes y paquetes turísticos en moneda extranjera hacia destinos fuera de la Argentina, salvo que el comprador salde la compra con dólares atesorados con anterioridad.

Cotización del dólar CCL o contado con Liqui

El dólar CCL, o contado con liquidación, se intercambia hoy a $1570,83, este valor muestra que la cotización está estable en relación a la última jornada.

Cotización del dólar MEP o "Bolsa", hoy lunes 20 de julio

El dólar MEP, también conocido como "Bolsa", se negocia hoy a $1519,39, lo que reflejaría cierta estabilidad en la cotización con una oscilación inferior al 1 por ciento en relación al última día hábil, El valor del dólar "bolsa" se define en base a la cotización del bono AL30, el activo más popular para conseguir este tipo de cambio, al que se accede a través de la compraventa de activos financieros que cotizan en pesos y en dólares.

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