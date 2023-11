escuchar

Este domingo 26 de noviembre no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue, se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En la última jornada hábil, el dólar oficial cotizó a $355 para la compra y $373 para la venta. El Gobierno movió el tipo de cambio oficial que había congelado desde el mes de agosto y se maneja con el esquema de minidevaluaciones o crawling peg, actualizándolo un 3 por ciento en lo que resta de noviembre hasta finalizar el mes.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue continúa alto, aunque exhibió variaciones durante la semana. El último día hábil cotizó a $950 para la compra y $1000 para la venta. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo es de $627.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones, cambió en la última jornada del mercado.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

El dólar MEP: $981,41.

El dólar CCL: $932,62.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta tras el aumento de impuestos

Tras la publicación de la resolución 5450 en el Boletín Oficial quedó establecido que el dólar tarjeta tendrá una percepción del 100% del impuesto a las Ganancias y un 25% de Bienes Personales, que se suma al 30% del impuesto PAIS. En total, será un tributo del 155% que se le imputará al dólar oficial.

Con estas nuevas modificaciones, el dólar tarjeta cotiza a $957,22, un valor notoriamente mayor al que mantenía desde el 10 de octubre pasado, cuando se unificó al dólar ahorro y al turista.

Qué pasa con el dólar ahorro y el turista

Este nuevo encarecimiento de la cotización del dólar tarjeta abarca a también al llamado dólar turista (o Qatar) y al dólar ahorro (o solidario), dado que a mediados de octubre, en medio de una crisis cambiaria con un dólar blue disparado, el Gobierno decidió unificar las percepciones de impuestos de estos tres tipos de cambio. Hasta ese momento, el pago de consumos con tarjeta de débito y crédito en dólares se diferenciaba según un tope mensual de 300 dólares, que diferenciaba el dólar tarjeta del Qatar.

De esta forma, el aumento de las percepciones del impuesto a las Ganancias que oficializó este jueves 23 de noviembre el Gobierno rige no solo para los gastos en tarjetas realizados en el exterior, sino también para la compra de dólares para ahorro.

Cepo al dólar: cuándo se liberaría según Javier Milei

El presidente electo, Javier Milei, se refirió a la posibilidad de levantar el cepo cambiario, algo que prometió hacer, aunque luego de avanzar en otras reformas económicas previas: “Primero hay que arreglar el problema de las Leliqs. Si no lo hacés y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”, dijo en una entrevista con Radio Rivadavia.

