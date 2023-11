escuchar

Este miércoles, el dólar blue se ubicó en $995 para la venta y $1045 para la compra.

El dólar oficial cotizó ayer a $372,50, según los valores que difunde el Banco Nación. Hace una semana, el Gobierno decidió mover el tipo de cambio y volver al esquema de minidevaluaciones o crawling peg hasta fin de mes.

9.05 | Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares

Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$37.654,24. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.

8.50 | Cepo al dólar: cuándo se liberaría según Javier Milei

El presidente electo, Javier Milei, se refirió a la posibilidad de levantar el cepo cambiario, algo que prometió hacer, aunque luego de avanzar en otras reformas económicas previas: “Primero hay que arreglar el problema de las Leliqs. Si no lo hacés y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”, dijo en una entrevista con Radio Rivadavia.

8.35 | ¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

8.20 | ¿Cómo cerró el dólar blue ayer?

Este jueves, el dólar blue abandonó la tendencia alcista de las últimas ruedas cambiarias y retrocedió 35 pesos. De esa forma, cerró a $995 para la compra y $1045 para la venta.

8.00 | ¿Dónde se pueden comprar dólares?

En la Argentina, existen varias opciones para conseguir la divisa estadounidense de forma directa e indirecta a través de bancos, la bolsa y plataformas exchange.

En esta nota de LA NACION se pueden consultar las diferentes alternativas vigentes para dolarizarse, considerando las variantes de cotización.

Por las restricciones a la compra, los argentinos buscan otras formas de dolarizarse

7.40 | ¿A cuánto se vendió el dólar oficial ayer?

El dólar minorista, que es controlado por el Banco Central (BCRA), aumentó 50 centavos este miércoles y operó a $354,50 para la compra y $372,50 para la venta. La moneda había permanecido congelado desde el día posterior a las PASO de agosto, en $347,50 y 365,50, respectivamente. Ese valor se mantuvo invariable hasta el inicio de la jornada cambiaria del pasado 15 de noviembre, cuando el Gobierno decidió volver al esquema de minidevaluaciones o crawling peg hasta fin de mes.

