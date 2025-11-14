Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 14 de noviembre
El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1435 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1433,55 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1382,14Venta$1433,55
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1863,62
Dólar CCL
Venta$1478,58
Dólar MEP
Venta$1456,37
Dólar mayorista
Venta$1411,00
Euro
Compra$1585,00Venta$1685,00
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1411
- Oficial: $1433,55
- Blue: $1435
- Tarjeta: $1863,62
- MEP: $1456,37
- CCL: $1478,58
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, jueves 13 de noviembre, a $1382,14 para la compra y a $1433,55 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1430 para la venta.
- 1
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
- 2
Golpiza mortal en 50 segundos: a cuántos años fue condenado cada acusado por el crimen de Báez Sosa
- 3
Alerta en Pro por la posible salida de otras dos legisladoras
- 4
“Me dijo que tenía que morir”: brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app