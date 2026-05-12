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Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este martes 12 de mayo

Ayer la divisa oficial cerró a $1415 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1405 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy
A cuánto está el dólar hoy

Cotización del dólar de hoy

Ayer, lunes 11 de mayo, el dólar oficial minorista cerró a $1415 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue operó a $1405 para la misma operación.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró el lunes 11 de mayo a $1365 para la compra y $1415 para la venta.

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