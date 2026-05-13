Leve suba del dólar oficial y del riesgo país

Luego de dos bajas consecutivas, el dólar mostró una leve suba a pesar de las buenas liquidaciones del campo, al igual que el riesgo país, que registró un aumento de seis unidades y cerró en 517 puntos.

En ese sentido, el dólar oficial mayorista presentó un aumento de $6,75 (0,49%) hasta los $1391,89. De todos modos, se mantuvo lejos del límite superior del régimen de bandas cambiarias, que hoy fue de $1727,27.

La divisa minorista figuró a $1410 en el Banco Nación, $5 por encima de su valor de apertura. El precio promedio en otros bancos rondó los $1412,45, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA). Los dólares financieros también tendieron al alza este miércoles. El dólar MEP apareció en las pantallas del mercado de capitales a $1424,96, un 0,4% más que la jornada anterior. El contado con liquidación (CCL) aumentó 0,3% y cotizó a $1480,58.

En las cuevas que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negoció a $1420. Se trató de una suba de $5 frente al martes.

Hoy se da a conocer el resultado de una nueva licitación del Tesoro Ignacio Sánchez - LA NACION

El mercado se mueve en un contexto de expectativa en el mercado local. “El mercado local estará atento esta semana al resultado de la licitación de hoy y al dato de inflación minorista de abril, que se conocerá el jueves. La incógnita para la licitación pasará por cuánto logra el Tesoro extender plazos, algo que vino haciendo en las últimas colocaciones, seguir pensando en cómo puede quedar el perfil de vencimientos de 2027 y cuántos pagos pueden extenderse postelecciones del año próximo. Para la inflación se espera una desaceleración tras el 3,4% mes a mes de marzo, aunque siempre decimos que la clave pasa más por la ‘película’ que por la ‘foto’, por lo que el análisis de la inercia, las presiones subyacentes y la continuidad en ajustes de precios relativos siempre debe considerarse hacia adelante”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

El riesgo país sumó seis unidades y este miércoles cerró la jornada en 517 puntos básicos (+1,2%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. De esa forma, mantuvo la tendencia alcista de la jornada anterior, tras perforar la barrera de las 500 unidades el pasado lunes. De todos modos, en lo que va del mes acumula una caída de 8,8%. Los bonos en su mayoría operaron en rojo: los títulos soberanos bajaron hasta 1% con AE38D y AL41D, mientras que los Globales mostraron una baja hasta el 0,7% (GD35D).

Las acciones argentinas tiraron a la baja, tanto en el mercado local como en Wall Street (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

El S&P Merval retrocedió 1,8% y cotizó en 2.743.404,47 unidades. Entre las acciones con mayores caídas, se destacaron Transener (-3,6%), Edenor (-3,6%) y BBVA (-3,4%). En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que cotizan allí (ADR) operaron mayoritariamente en terreno negativo, contrario al resto del mundo. Las mayores bajas del día fueron para los papeles de Globant (-7,4%), BBVA (-4,2%) y Edenor (-4%).