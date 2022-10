Dólar hoy: el blue abre en alza tras las medidas del Gobierno y la suba del dólar turista

Luego de que ayer el Gobierno encareciera el dólar turista, a través de la incorporación de un anticipo de Bienes Personales del 25%, esta mañana los tipos de cambios libres reaccionan hacia el alza. Ante un piso más alto, el dólar blue acomoda su cotización y alcanza el valor más alto de los últimos diez días, tendencia que es acompañada por los financieros.

Hoy los arbolitos y cuevas de la city porteña venden dólares blue a $288, una suba de $8 frente al cierre previo (+2,8%). Si se analiza el recorrido en lo que va de esta semana corta, ya acumula un avance de $11 (+3,9%).

“Las nuevas medidas servirán para moderar la caída de las reservas, aunque no alcanzarán para compensar el fuerte retroceso de la liquidación del agro. Al mismo tiempo, la medida trasladará demanda hacia el tipo de cambio implícito en los activos financieros e informal, los cuales ayer cerraron 8,2% (considerando dólar MEP) y 10,8% por debajo del nuevo dólar turista de $314 respectivamente”, remarcaron desde Facimex Valores.

La medida se esperaba hace semanas. Popularizado bajo el nombre “dólar Qatar”, por la cercanía de la Copa del Mundo, ayer el Gobierno confirmó que el dólar “tarjeta” o “turista” tendrá un anticipo del 25% a cuenta de Bienes Personales para las compras mayores a US$300. Ese nuevo recargo se suma al 30% de impuesto PAIS y 45% a cuenta de Ganancias sobre el dólar minorista ($157), lo que hace trepar la cotización final en torno a los $314. Hasta ayer, costaba $274,75, $39 menos.

“La medida busca desincentivar la demanda de divisas por turismo y consumos con tarjetas sin afectar al consumo hormiga (servicios de streaming en particular, montos mensuales de menos de US$300 en general). En lo personal, el mercado probablemente leyó esto como otra señal más de la principal política económica de este Gobierno, que es no devaluar. ¿Cómo no devaluar? Como sea”, indicó Juan Pablo Abornoz, analista de Invecq.

Para el analista financiero Salvador di Stefano, actualmente la medida “invita” a los turistas a pagar con dólares billetes en vez que con tarjeta, lo que provoca una mayor demanda sobre los tipos de cambios alternativos y presiona sobre la cotización. “Eso derivaría en un aumento de la brecha cambiaria”, agregó.

En ese contexto, los tipos de cambio financiero también transitan la jornada en ascenso. El dólar MEP o “Bolsa”, que permite a los argentinos comprar dólares sin cepo y de manera legal a través de la compra-venta de bonos, acciones y otros instrumentos financieros, aparece en pantallas a $291,99. Es un avance diario de $3 (+1,1%).

Ayer el Gobierno agregó un 25% a cuenta de Bienes Personales para las compras con tarjeta, realizadas en el exterior, mayores a US$300 Shutterstock

El dólar contado con liquidación (CCL) o “Cable”, un instrumento que se utiliza para girar la divisa fuera de la Argentina, se ofrece a $305,79. Es un incremento de casi $2 frente al cierre de ayer (+0,6%).

“Las restricciones sobre múltiples tipos de cambio acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen siendo un obstáculo a la posibilidad de implementar un desdoblamiento cambiario. Hay que recordar que inclusive una medida temporaria como el dólar ‘soja’ requirió un pedido de waiver o ‘perdón’ del FMI en la última revisión del Acuerdo”, advirtió Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

Hoy el dólar oficial minorista aparece en las ventanillas del Banco Nación a $157. Teniendo en cuenta ese valor de referencia, el dólar “ahorro” (para la compra de dólares, con 30% de impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias) se mantiene en los $259,05.

El dólar tarjeta para compras de hasta US$300 tienen un 30% de impuesto PAIS y un 45% de Ganancias, lo que da un precio final de $274,75. Para compras mayores a US$300, también se suman el nuevo 25% de Bienes Personales, por lo que trepa a $314.

En el otro extremo del mercado cambiario se encuentra el tipo de cambio oficial mayorista, la cotización de referencia en el mercado exterior, que se posiciona en los $151,08 (+0,3%). Si se contrasta con el dólar blue, hay una brecha del 88%.

“Nuevamente se volvieron a los castigos para tratar de solucionar problemas con más parches (más tipos de cambio). Es una doble mala señal para el mercado, porque se vuelve a actuar por restricciones o castigos en lugar de desincentivos y, a su vez, deja entrever que se seguirán acumulando desequilibrios a toda costa para evitar un salto discreto del dólar oficial”, completó Albornoz.

Caída accionaria

En el mercado accionario continúa reinando los números en rojo. Mientras que los inversores globales esperan el dato de inflación de Estados Unidos, cifra que marcará la política monetaria que continuará llevando la Reserva Federal (Fed), las acciones locales se ven afectadas por la aversión al riesgo.

El S&P Merval opera en las 136.235 unidades, una baja del 0,5% frente al cierre previo. Al observar el panel de la bolsa local, las mayores caídas son para Cablevisión Holding (-2,2%), YPF (-2,1%), Cresud (-1,9%) y Telecom Argentina (-1,6%).

La misma tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR). Los papeles de Edenor descienden un 4,7%, seguidos por los de Tenaris (-3,2%), Mercado Libre (-3,1%) y Globant (-2,5%).

“Las cifras conocidas sobre el mercado laboral estadounidense demostraron que la economía de ese país sigue con fuerza. Esto reforzó la idea del mercado de que habrá nuevas y quizás fuertes subas de tasas para desacelerar la economía y combatir la inflación. Serán claves los datos sobre los precios que se conocerán en estos días para definir el comportamiento de Wall Street y el dólar”, dijo Emilse Córdoba, directora de Bell Inversiones.

El riesgo país se mantiene estable en los 2821 puntos básicos (-0,1%). Los bonos del último canje de deuda operan con algunas subas, del 0,4% en el exterior (Bonar 2038) y del 0,9% a nivel local (Global 2030).

LA NACION