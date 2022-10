Dólar Qatar: cuánto costará viajar al exterior con el nuevo tipo de cambio

Tras semanas de idas y vueltas, el Ministerio de Economía decidió avanzar con la implementación del llamado “dólar Qatar”, un tipo de cambio diferenciado para compras en el exterior. El propósito es desincentivar el uso de tarjetas de crédito y débito para viajar, con vistas a reducir la salida de divisas del Banco Central para estos fines. El Gobierno busca que los turistas se financien con dólares propios, los que tengan “debajo del colchón”.

¿Cuánto costará el “dólar Qatar”?

Hoy se terminarán de definir detalles, entre ellos, cómo jugarán las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, o si se creará un tipo de cambio nuevo. En ambos casos, en Economía asumen que el nuevo precio se acercará al de los dólares financieros, que el jueves pasado cerraron en torno de los $300 según la versión (MEP o CCL).

¿Qué consumos alcanzará “el dólar Qatar”?

El “dólar Qatar” abarcaría el pago con tarjetas de crédito y débito en el exterior y otras compras de bienes de lujo (motos de aguas, tragamonedas, etcétera). No sería afectado el dólar ahorro, ni serían alcanzados los consumos de Netflix y de otras plataformas de streaming. El Gobierno espera aplicar esto para no afectar servicios típicos de clase media.

¿Habrá un cupo de compra?

No, por ahora. El Gobierno confirmó que no analiza implementar cupos a las compras en el exterior, como se implementó en la última gestión de Cristina Kirchner.

¿Afectará a todos los destinos por igual?

El Ministerio de Economía evalúa un tratamiento especial, con un dólar inferior, para el turismo a los países limítrofes. También se habría analizado -aún sin una decisión definitiva- si se hará una diferenciación en el costo de los consumos en los países vecinos según el medio de transporte utilizado para llegar a ellos, principalmente si se arribó por avión o en automóvil.

¿Cómo se implementará?

El “dólar Qatar” implicaría una reformulación del dólar tarjeta que, durante la gestión de Silvina Batakis, antecesora de Sergio Massa, fue encarecido a través de un aumento en la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% al 45%, que se suma a un 30% del impuesto PAIS.

Si bien el Gobierno aún no confirmó cómo implementará el dólar Qatar, analiza dos opciones: subir nuevamente la percepción a cuenta de Ganancias -alternativa que tiene sus problemas, porque implica que el fisco podría tener que devolver ese monto al contribuyente más adelante-, o mediante la creación de un nuevo tipo de cambio.

¿Por qué se demoró su implementación?

Lo más importante para el Gobierno es que, al aplicar la medida, el incentivo a que los turistas usen sus propios dólares en vez de los del Banco Central se sostenga y la cotización no quede atrasada ante un aumento del dólar blue. Uno de los problemas es la estimación de que, incluso en el corto plazo, el anuncio de esta medida podría volver a generar un alza en los dólares libres. Si la implementación del “dólar Qatar” no tiene un esquema de flotación, podría volver a quedar por debajo del mercado informal y con ello, pierde fuerza la medida en sí, porque el pago con tarjetas de crédito y débito volverá a ser más conveniente para los viajeros. Esto es lo que ocurrió con el dólar tarjeta luego de que Silvina Batakis elevara la percepción de ganancias del 35% al 45%.

¿Conviene sacar pasajes ahora?

La medida para diferenciar los tipos de cambio aún no se implementó, por lo que quien quiera comprar ahora un servicio turístico no debería verse afectado. Sin embargo, el Gobierno puede implementar la medida con efectos retroactivos. Así, quien compre ahora puede verse obligado a pagar con el nuevo tipo de cambio aunque no rija en este momento.