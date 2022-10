Analistas opinan que el nuevo tipo de cambio hará subir el blue y los dólares financieros

El llamado dólar turista, que se acaba de establecer para aquellos que gasten más de US$300 por mes con sus tarjetas de crédito y débito en viajes y consumos en el extranjero, hará valer otra vez para el Gobierno el viejo enunciado de la “manta corta”, que tapa por un lado y destapa por el otro. Si bien logrará algo de ahorro en dólares por un lado; por el otro, se ensanchará la brecha cambiaria y a corto plazo aumentará la cotización del blue, según analistas consultados por LA NACION.

Como la actual administración no quiere devaluar abiertamente, porque eso luego se trasladaría a precios y fogonearía más la inflación, lo que hace es subir el tipo de cambio oficial en casos especiales y para ciertos sectores.

Daniel Artana, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), opinó que con el dólar turista el Gobierno se beneficiará por un lado y se perjudicará por otro. “Este mecanismo algún ahorro de reservas va a permitir, pero esto significa más brecha cambiaria. Si el Central deja de poner esos dólares, la necesidad de la gente de comprar actividades de turismo va a presionar en otro lado. No hay escapatoria”, comentó.

En tanto, Gabriel Caamaño, economista de la Consultora Ledesma, analizó que hasta ahora el dólar tarjeta no tenía limitaciones, salvo el hecho de que restaba cupo para comprar dólar solidario, por lo cual esto implica un endurecimiento del cepo. “Tenés un precio de hasta US$300 y otro mayor por encima de ese gasto. Eso significa que los paralelos irán para arriba. Igual, no será en los primeros días porque al principio el mercado se desarma y se tiene que volver a armar; pero la intuición es que cada vez que se endurece el cepo, no pasa mucho tiempo para que los financieros y el blue aumenten”, estimó.

El economista Andrés Borenstein, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Buenos Aires, fue terminante en su respuesta: “El Gobierno va a recaudar algo más, pero seguramente va a subir el blue”.

Por su parte, Guido Sandleris, expresidente del BCRA y profesor de la Universidad Di Tella, hizo un análisis más general y remarcó que “una economía no puede funcionar con normalidad con el enchastre cambiario que armó el Gobierno”. Y agregó: “Esto ya es más que un cepo. Es imposible para una empresa planificar con este sistema donde las reglas cambiarias se modifican todas las semanas”.

En este contexto, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, cree que todas estas medidas son para poder seguir manejando el dólar oficial, ya no para que se quede quieto, sino para que no pegue un salto. “Se apunta a preservar lo más posible los dólares que están en ese mercado para mantener el control. Estas piruetas se hacen para no dar un salto devaluatorio, por eso se inventa el dólar Coldplay, el Qatar, etc, que son como minidevaluaciones”, señaló. Y añadió: “Faltan detalles operativos para saber cómo puede pegar en los otros tipos de cambio”.

En sintonía, el economista Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, coincidió en que hay que esperar unos días para ver el efecto de esta medida. “En el mercado oficial no creo que pase mucho, toda vez que el BCRA tiene el control absoluto de lo que pasa ahí. En cuanto al blue, puede que haya alguna pequeña reacción alcista, pero en este caso, es un mercado más chico que además depende de los pesos que haya en circulación”, acotó.

Diego Martínez Burzaco, jefe de Research de Inviu, opinó que la medida del dólar turista le pone un piso tanto al informal como al financiero en la Bolsa. “En la medida en que no se devalúe más fuerte el oficial, $300 va a quedar barato nuevamente con la inflación que hay. Es un paliativo que no modifica para nada la estructura de fondo de escasez de dólares y es parte de la problemática de un Banco Central que está muy débil para generar políticas de defensa del peso y oferta de dólares”, indicó el economista.

Por su parte, el economista Gustavo Ber estimó que los dólares financieros deberían ir reacomodándose al alza ya que, tal como venían previamente, tendrían que continuar reflejando un “premio” respecto de la referencia del dólar tarjeta. “El oficial debería seguir su ritmo de crawling-peg y el libre debería acompañar en el reacomodamiento a los financieros”, concluyó.

