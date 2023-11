escuchar

Desde que comenzó la semana, los dólares libres no dejaron de caer. A la espera de que Javier Milei asuma como presidente, hoy el mercado se mueve al compás de los dichos del futuro mandatario, quien en los últimos días dejó dos certezas: la dolarización de la economía no está actualmente en carpeta y el cepo cambiario no desaparecerá de la noche a la mañana.

Para los economistas, estos dos hechos impactaron en una baja de las cotizaciones, tendencia que vuelve a verse reflejada durante esta jornada.

En las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña, hoy el dólar blue se consigue a $895. Significa una caída de $30 frente al cierre anterior (-3,2%) y de $100 en las últimas cuatro ruedas (-10%), lo que lo llevó a tocar el valor más bajo desde comienzos de octubre.

En cambio, este jueves los tipos de cambio financieros rebotan, tras haber tocado mínimos en dos meses durante la rueda anterior. El dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30 cotiza en los $955,78, una suba diaria de $13 (+1,6%). Sin embargo, en la semana, sigue $112 más abajo (-13%).

El dólar contado con liquidación (CCL) “libre” hoy se vende a $831,18, un avance de $11,5 frente al cierre previo (+1,4%). De todos modos, al observar el recorrido que realizó durante los últimos cuatro días, acumula una caída de $93 (-11,2%).

Aumentaron las liquidaciones provenientes del dólar exportador Shutterstock

Si se ajustan estos valores en términos reales (se descuenta la inflación local y de Estados Unidos), la cotización actual se encuentra por debajo del viernes pre-balotaje ($921 a precios de hoy) y también de la antesala a las PASO ($871), según números de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

“El desplome del CCL se explicaría tanto por la eliminación del escenario de dolarización con la renuncia de Emilio Ocampo a la presidencia del Banco Central (BCRA) como por la extraordinaria liquidación de los exportadores bajo el Programa de Incremento Exportador (PIE) 50/50″, explicaron.

Hasta el 10 de diciembre, cuando Javier Milei recibirá el bastón presidencial, los exportadores pueden liquidar el 50% de sus ventas al contado con liquidación (lo que aumenta la oferta de divisas), siempre y cuando el 50% restante se canalice por el oficial. En estos días, el volumen operado a un promedio de US$235 millones de diarios, desde los US$148 millones de los tres días previos al balotaje.

“El tipo de cambio de $600 sería atractivo para los exportadores ante la perspectiva de que Milei no quitaría los controles de cambios inmediatamente luego del 10/12 y que, por ende, el salto discreto del dólar oficial podría ser menor a 67%. Ante este escenario, el oficial podría ubicarse en algún punto entre el rango de $360 y $600, pero poco probable por encima de la cota superior. Por lo tanto, es lógico que los exportadores se vuelquen a liquidar masivamente bajo el PIE 50/50% a un tipo de cambio efectivo de $600, generando una oferta extraordinaria en el CCL que hunde su cotización”, consideraron desde PPI.

Actualmente, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza en los $360,55, una suba diaria de $0,55 (+0,1%). Tras haber permanecido congelado durante tres meses, el 15 de noviembre esta cotización retomó las microdevaluaciones (crawling peg), y acumuló un avance de $10,55 en el mes (3%).

