Dólar hoy: el blue vuelve a subir y supera la barrera de los $290

Hoy el dólar blue anota su tercera suba consecutiva y alcanza el valor más alto en 45 días. Luego de que el martes el Gobierno estableciera un dólar turista arriba de los $314, con el objetivo de contener la salida de divisas del país, los tipos de cambios financieros volvieron a retomar la tendencia alcista y los analistas esperan que la cotización oficial sea el nuevo “piso” de los dólares libres.

Por la calle porteña de Florida, los arbolitos cantan el habitual “cambio, cambio” para atraer a los potenciales compradores. Hoy el dólar blue se vende a $291, $2 más que ayer (+0,7%) y registra un avance acumulado de $14 desde que empezó la semana corta (+5%). La última vez que cotizó en los valores actuales fue a finales de agosto.

La tendencia se replica entre los tipos de cambios financieros. El dólar MEP, una herramienta que se popularizó en los últimos años ya que permite hacerse de billetes estadounidenses de forma legal y sin el cepo de los US$200, aparece en pantallas a $297,27. Es un avance diario de más de $2 (+0,8%).

El dólar contado con liquidación (CCL), instrumento que ofrece el mercado para girar las divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, se ofrece a $310,15. Se trata de una suba de casi $3 frente al cierre anterior (+0,9%).

“La nueva medida cambiaria del Gobierno no es inocua para los dólares financieros e informales. El anuncio le pone un piso a la brecha con el MEP y el blue en 100% porque los demandantes de dólar ‘turista’ arbitrarán estos dólares hasta que la cotización llegue a $300. Observando las cotizaciones actuales, tienen recorrido alcista”, advirtieron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Ante la marcada pérdida de reservas del Banco Central, luego de la finalización del dólar soja a $200, el Gobierno decidió incorporar un anticipo a cuenta de Bienes Personales del 25% sobre el dólar turista. Se verán afectadas por este tipo de cambio diferencial aquellas compras con tarjeta que se realizan fuera del país, siempre y cuando el monto supere los US$300 mensuales.

Para calcular el llamado dólar Qatar, se tiene que tomar de referencia la cotización de referencia es el tipo de cambio oficial minorista ($157,25 en el Banco Nación). Si se le suma el 25% de recargo por Bienes Personales, otro 45% a cuenta de Ganancias y el 30% de impuesto PAIS, el valor se encarece un 100%: hoy el dólar turista cotiza a $314,50.

Actualmente en la Argentina conviven, al menos, una veintena de tipos de cambio diferentes. Sin embargo, los economistas vienen siguiendo de cerca uno que es clave para el comercio exterior y marca cómo seguirá la política de Gobierno: el dólar oficial mayorista. Hoy aparece en pantallas a $151,34, treinta centavos más que ayer (+0,2%). Al contrastar con el blue, la brecha es de un 92%.

“El Gobierno viene dando señales contundentes de sus intenciones de evitar devaluar a toda costa. En un marco donde las reservas no sobran y se avecina un período de escases en la oferta de divisas, todo indica que evitar un mayor ritmo de crawling peg [evaluación diaria] implicaría mayores restricciones y desdoblamiento -también reflejado en la ampliación de licencia no automáticas para importadores-”, afirmó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

LA NACION