Dólar hoy: qué hay detrás de la fuerte caída del blue

Tan solo tres días atrás, los dólares libres registraron una abrupta subida y cerraron a valores que no se observaban desde mediados de febrero. El blue se vendió a $212,50 y quedó a 10 pesos de distancia de su récord histórico, y los financieros llegaron a tocar los $215. No obstante, la tendencia alcista que se registró durante seis rudas consecutivas, se vio interrumpida el miércoles. Y hoy, los tipos de cambio libres caen por tercer día consecutivo y vuelven a una barrera que parecían haber dejado atrás: los $200.

Este viernes las cuevas y arbolitos de la city porteña arrancaron el día vendiendo el dólar blue a $200, cuatro pesos menos que ayer (-2%). En los últimos tres días acumuló una caída de $12,50, por lo que borró gran parte del recorrido ascendente que registró en la última semana y termina el mes de abril sin variaciones.

“El blue es un mercado poco transparente, por eso hoy el mercado principal pasa por el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL). El paralelo no subió por mayores operaciones, sino porque estaba acompañando lo que pasaba con los financieros, lo cual es lógico. Si estos tipos de cambio empezaban a subir, por más que no haya una demanda fuerte sobre el blue, iba a acompañarlo en precios. Ahora pasó lo mismo, pero con el recorte de la suba de estos días: en el blue no se convalidaron los precios porque no había compradores, por eso son más referentes el MEP y el CCL”, señaló el analista financiero Christian Buteler.

Los financieros acumulan una suba de $13 en el mes Shutterstock

El dólar MEP ganó protagonismo en tiempos de cepo cambiario, ya que les permite a los argentinos dolarizarse de forma legal, pero sin las restricciones que recaen sobre el “ahorro”. Hoy el MEP con bonos AL30 se vende a $203,26, un peso menos que ayer (-0,6%). No obstante, al ver el recorrido de todo abril, trepó más de $13 (+6,7%)

El mismo movimiento registró el contado con liqui con títulos AL30, una herramienta financiera que se ofrece en el mercado cambiario formal para girar los dólares fuera de la Argentina. Este viernes aparece en pantallas a $203,28, una caída de casi dos pesos frente el cierre anterior (-1,1%). Durante este mes el avance también fue de $13 (+6,7%).