Money market: los secretos de la herramienta que permite ganar con la plata de todos los días y muchos usan casi sin saber

Hay una inversión que pasa desapercibida, pero que cada vez más argentinos tienen en su cartera. Sobre todo, cuando de billeteras digitales se trata. Este instrumento deposita diariamente en la cuenta los intereses que generó, permite disponer del dinero en todo momento y cambió la lógica de las cuentas de ahorro tradicionales, posicionándose como un aliado para no dejar los pesos dormidos en épocas de alta inflación.

Son los fondos de liquidez inmediata, también conocidos como money market. Según la Cámara Argentina de Fondos de Inversión (Cafci), es un instrumento de inversión “muy conservadora” y se convierte en la mejor opción para quienes buscan generar rendimientos a muy corto plazo, con liquidez inmediata y libre de fluctuaciones de precios.

Los money market cobraron relevancia con la llegada de las billeteras digitales, como Mercado Pago y Ualá. Dentro de cada aplicación, se agregó la opción de “invertir dinero” y, tras completar unos pocos datos, los usuarios pueden comenzar a tener rendimientos que superan el 30% anual. Cada peso que entra en la cuenta es billete que empieza a generar intereses que se pagan día tras día.

“Cuando se lanzó Mercado Fondo en 2018, menos del 1% de la población argentina tenía cuentas comitentes (400.000 personas). Y a fines del 2021, logramos la mayor inclusión financiera de la historia argentina en términos de ahorro e inversión, con más de 4,3 millones de usuarios con su saldo invertido en un Fondo Común de bajo riesgo”, afirmó Agustín Onagoity, director de Mercado Pago. De acuerdo con la compañía, el saldo promedio de inversión es de $9.500

Cómo funcionan los money market

Este instrumento rompió con la lógica de las cajas de ahorro de los bancos, que suelen ofrecer rendimientos menores al 0,6% por mes. Incluso la de los plazos fijos que, si bien hoy en día ofrecen una tasa de interés mayor, exigen tener la plata paralizada entre 30 días (plazo fijo tradicional, con tasa del 57,1%) y 90 días (plazo fijo UVA, que está atado a la inflación).

No es un instrumento que le gane a la inflación. Según el Indec, en marzo los precios treparon un 55,1% interanual, mientras que las proyecciones para este año se posicionan arriba del 60%. No obstante, permite no tener la plata “dormida” en una cuenta.

Los money market tienen rendimientos arriba del 30% anual Getty Images/BBC Mundo

Un ejemplo, llevado a la realidad. Una persona que cobró su salario en los primeros días del mes, puede suscribir ese capital y poner el dinero a trabajar. Horas, días o semanas más tarde puede rescatarlo junto a los intereses generados, y con eso pagar deudas, como el servicio de luz, el vencimiento de la tarjeta o el alquiler.

“En resumen, durante esos días el inversor se hizo de unos intereses que no los hubiera obtenido si dejaba su capital en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. Como decimos en Balanz ‘la caja de ahorro no ahorra’. Lo mismo una empresa que tiene que afrontar pagos a sus proveedores o sueldos, que son periódicos y recurrentes y que obligan a la empresa a tener separados los importes para aplicarlos. Esto en finanzas se llama ‘manejo del cashflow operativo’”, explicó Juan Marcelo Dinardi, portfolio manager en Balanz.

En el caso de Balanz, cuenta con su propio fondo de mercado de dinero denominado Balanz Capital Money Market, que tiene un mínimo de suscripción de $1000 y ofrece una tasa nominal anual del 34,9%. En cambio, el fondo común de inversión de Mercado Pago es administrado por BIND Banco Industrial, se pueden invertir a partir de $2 y el último mes rindió 31,6%.

Ualá permite invertir en un fondo común de inversión de bajo riesgo llamado administrado por el Grupo SBS, el segundo más grande del país con 1,5 millones de cuentas. En marzo tuvo un rendimiento del 30,9%, aunque el porcentaje puede variar dependiendo del perfil del inversor. A comienzos de este año también se sumó el Banco Comafi, que pide un importe mínimo de $1000.

“Si consideramos que las billeteras aceleraron el proceso de digitalización de las inversiones y vemos un mayor interés por parte de los usuarios en conocer los distintos tipos de inversiones. Son una excelente inversión a muy corto plazo, con el beneficio de obtener los fondos de manera inmediata”, consideró Rodrigo Madro, gerente de producto de Banco Comafi.

Las billeteras digitales permiten invertir en money market, y tener la plata disponible para pagar al mismo tiempo Shutterstock

Desde Ualá indicaron que cada vez más usuarios se inclinan por este tipo de instrumentos financieros. Los números lo respaldan. En el último año, se abrieron un 190% más de cuentas de inversión, mientras que la cantidad de dinero invertido se incrementó en un 223%.

“Vemos que es muy valorada la posibilidad de invertir el dinero de forma sencilla y rápida, y que a medida que los usuarios conocen la modalidad, la participación se incrementa. Algunos empiezan invirtiendo $100 y después aumentan considerablemente ese valor. Esto habla del entusiasmo que genera el probar una experiencia nueva que luego se convierte en hábito”, le respondieron a LA NACION desde la compañía liderada por Pierpaolo Barbieri.

De acuerdo con datos de la Cafci, hoy los money market representan el 43,4% de la industria de los Fondos Comunes de Inversión, por un monto de $1.825 millones. Para Dinardi, su popularidad empezó en 2018 y 2019, cuando el mercado financiero transitó momentos de mucha volatilidad y esta clase de inversiones se convirtió en una suerte de refugio por su bajo riesgo.

“A través de la tecnología, se logró que un instrumento financiero sofisticado se convierta en una opción accesible para que cualquier persona pueda generar rendimientos con su plata, sin perder liquidez. Los usuarios valoran mucho esta alternativa, que permite libre disponibilidad, pero también rendimiento. Es superadora en todo sentido a la propuesta bancaria tradicional”, cerró Onagoity.