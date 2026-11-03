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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 3 de noviembre, minuto a minuto

La divisa oficial opera a $1575; el dólar blue cotizó a $1565 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL

La cotización del dólar
La cotización del dólar

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista se comercializa a $1575 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1565 para la misma operación. A cuánto llegó el riesgo país.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

La divisa minorista sufrió una pequeña suba en las primeras horas de este martes. El dólar oficial figura a $1515 para la compra y $1579 para la venta.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

El dólar tocó el valor más alto del año y el riesgo país superó los 800 puntos

El mercado financiero argentino arrancó noviembre en rojo. El riesgo país superó hacia el final del lunes los 800 puntos básicos y las acciones argentinas cayeron hasta 12% en Wall Street. En cuanto al dólar, el dólar subió y alcanzó el valor nominal más alto del que se tenga registro.

En el inicio de la semana, el riesgo país arrancó la rueda a la baja, pero para el final de la rueda dio vuelta la tendencia y cerró en 805 puntos básicos. Se trató de una suba de 18 unidades frente al cierre anterior (+2,29%) y marcó el valor más alto desde las elecciones legislativas del año pasado, cuando en plena incertidumbre electoral el índice elaborado por el JP Morgan llegó a mostrar en pantallas hasta cuatro dígitos.

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1511 para la compra y $1575 para la venta.

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