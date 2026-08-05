Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 5 de agosto de 2026
La divisa oficial se vende a $1515; en tanto, el dólar blue cotiza a $1545 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CC
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1470,00Venta$1520,00
Dólar blue
Compra$1498,65Venta$1545,00
Dólar tarjeta
Venta$1976,00
Dólar CCL
Venta$1583,50
Dólar MEP
Venta$1520,94
Dólar mayorista
Venta$1496,45
Euro
Compra$1700,00Venta$1760,00
El dólar minorista opera a $1515 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1545 para la misma operación.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
- Dólar MEP: $1520,73
- Dólar CCL: $1576,34
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del martes 4 de agosto a $1465 para la compra y $1515 para la venta.
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