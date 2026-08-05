Un policía se disfrazó de arbusto para controlar el uso del celular al volante

Los conductores circulaban por Dunellen, una pequeña localidad de Nueva Jersey, se encontraron con una imagen particular. A un costado de la calle había un arbusto con dos brazos, sosteniendo unos binoculares y que prestaba demasiada atención a los autos que pasaban frente a él.

La escena del policía escondido bajo un disfraz de arbusto formó parte de un operativo contra el uso del celular al volante realizado el miércoles 29 de julio sobre la cuadra del 100 de North Washington Avenue, un punto elegido por su intenso movimiento de vehículos y peatones, lo que generó que un lapso de seis horas se emitieran 74 actas a conductores distraídos por sus dispositivos. En otras palabras, mientras el peculiar arbusto observaba la calle, los agentes detectaron, en promedio, una infracción cada cuatro minutos y 52 segundos.

“¿Vieron nuestro ‘arbusto’ hoy? Si tenían la cabeza metida en el teléfono, probablemente no”, escribió el Departamento de Policía de Dunellen en Facebook. La publicación estaba acompañada por fotografías del agente cubierto de pies a cabeza con un traje de camuflaje verde y binoculares en mano.

Sin embargo, el departamento aclaró posteriormente al medio estadounidense People que el agente no realizó la fiscalización vestido de arbusto, sino que el disfraz se utilizó para las fotografías y como una manera de generar repercusión en la comunidad. Antes de comenzar el control, el efectivo se quitó el traje y trabajó vestido de civil.

En lapso de seis horas se emitieron 74 actas a conductores distraídos por sus dispositivos (Dunellen Borough Police Department)

El arbusto, por lo tanto, fue la cara visible de la campaña, pero no el encargado de labrar las actas. El operativo estuvo destinado a controlar el cumplimiento de la ley de Nueva Jersey que prohíbe utilizar teléfonos y otros dispositivos electrónicos sostenidos con la mano mientras se conduce. La restricción incluye escribir mensajes, realizar llamadas o escuchar a otra persona mediante el aparato.

Los dispositivos manos libres están permitidos siempre que no interfieran con los elementos de seguridad del vehículo. También existe una excepción para situaciones de emergencia, aunque el conductor debe conservar al menos una mano sobre el volante.

De acuerdo con la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, una primera infracción contempla una multa de entre US$200 y US$400. La segunda eleva el monto a un rango de entre US$400 y US$600, mientras que a partir de la tercera falta, la penalidad puede ubicarse entre US$600 y US$800. También se incorporan tres puntos al registro del conductor y existe la posibilidad de suspender la licencia durante 90 días.

La primera infracción contempla una multa de entre US$200 y US$400 (Dunellen Borough Police Department)

Más allá del disfraz y el tono ingenioso de la publicación, las 74 infracciones registradas en una sola tarde expusieron la frecuencia con la que los automovilistas apartaban la mirada del camino en una zona muy transitada. “Ese mensaje o esa notificación pueden esperar. Mantengan los ojos en la calle, no en la pantalla”, concluyó la policía. Después de todo, nunca se sabe qué puede estar pasando en la vereda.