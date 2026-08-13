Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 13 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial operó a $1515 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1540 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
- 2 minutos de lectura'
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1465,00Venta$1515,00
Dólar blue
Compra$1488,95Venta$1535,00
Dólar tarjeta
Venta$1969,50
Dólar CCL
Venta$1586,11
Dólar MEP
Venta$1527,80
Dólar mayorista
Venta$1491,50
Euro
Compra$1720,00Venta$1780,00
El dólar minorista se comercializó este miércoles 12 de agosto a $1515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1540 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
08:50 | Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
08:20 | Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$64.192,21. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
07:50 | ¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
07:15 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer miércoles 12 de agosto
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del miércoles 12 de agosto a $1465 para la compra y $1515 para la venta.
- 1
- 2
Mauro Icardi no encuentra club: su contrato es muy alto y quiere jugar en la Champions League
- 3
Nuevo dueño: comienza a producir 350 toneladas de quesos por mes la planta láctea paralizada durante seis meses
- 4
Cumbre reservada: Massa, Kicillof y Máximo volvieron a encontrarse para fijar una estrategia y dejaron un fuerte mensaje a los díscolos del PJ