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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 13 de agosto, minuto a minuto

La divisa oficial operó a $1515 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1540 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL

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A cuánto cotiza el dólar este jueves 13 de agosto (imagen ilustrativa generada con IA)
A cuánto cotiza el dólar este jueves 13 de agosto (imagen ilustrativa generada con IA)

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista se comercializó este miércoles 12 de agosto a $1515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1540 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.

08:50 | Cómo comprar dólares por home banking

  • Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
  • Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
  • Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
  • Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

08:20 | Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares

Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$64.192,21. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.

07:50 | ¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

07:15 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer miércoles 12 de agosto

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del miércoles 12 de agosto a $1465 para la compra y $1515 para la venta.

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