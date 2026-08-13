Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 13 de agosto, minuto a minuto

Cotización del dólar de hoy

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El dólar minorista se comercializó este miércoles 12 de agosto a $1515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1540 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.

08:50 | Cómo comprar dólares por home banking

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares .

. Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.

Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

08:20 | Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares

Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$64.192,21. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.

07:50 | ¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas

07:15 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer miércoles 12 de agosto

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del miércoles 12 de agosto a $1465 para la compra y $1515 para la venta.