Mauro Icardi no encuentra club: su contrato es muy alto y quiere jugar en la Champions League

Mauro Icardi no llegó a un acuerdo para renovar contrato con Galatasaray y actualmente se encuentra sin equipo. A los 33 años, con una carrera de 15 temporadas en el fútbol europeo, el delantero argentino sigue teniendo mercado; no le faltan propuestas. Periódicamente surgen novedades de clubes que muestran interés por contarlo.

Para Icardi se abre un escenario en el que deberá conciliar sus exigencias con su nueva realidad futbolística. Ni sus pretensiones económicas -en Galatasaray cobraba 10 millones de euros por año- ni sus objetivos deportivos -integrar un equipo que participe en la Champions League- tienen encaje con las posibilidades que le acercaron.

En Galatasaray llegó a recibir de los hinchas un tratamiento casi de ídolo, gracias a sus 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos durante cuatro temporadas. Obtuvo las cuatro Superligas turcas que disputó, además de una Copa y una Supercopa. Fue el goleador de la Superliga 23/24, con 25 tantos. Tras una primera temporada en préstamo desde Paris Saint Germain, en julio de 2023 el club de Estambul compró su pase en 10 millones de euros.

Icardi festeja un gol en Galatasaray Seskim Photo/MB Media - Getty Images Europe

Cuando hace un mes se sentó a renovar su contrato, no aceptó que le redujeran el sueldo en un 50 por ciento. En la última temporada había dejado de ser un titular indiscutido. De las 31 presencias en la Superliga, en 12 estuvo desde el comienzo y en 19 ingresó desde el banco. Marcó 14 tantos, uno menos que su compañero Victor Osimhen, que le fue quitando lugar en la delantera.

En plenas negociaciones para extender el vínculo, el presidente de Galatasaray, Dursun Özbek, fue elogioso con Icardi: “Es un futbolista muy importante. Desde el día que llegó, ha prestado grandes servicios. Ha convertido a toda una generación en seguidores del Galatasaray. También ha recibido el amor y el respeto que merece. Nos estamos acercando al final de nuestro contrato. Les hemos hecho una oferta. Estamos esperando su respuesta”. El dirigente respondió sobre el rumor que se había instalado, en el sentido de que Icardi habría exigido ser titular para seguir: “¡Algo así no puede ser! ¿Quién está preguntando esto, los aficionados o ustedes? En un equipo nadie puede pedir algo así. Esto va en contra del pensamiento deportivo. Nadie tiene el derecho de pedirle esto al Galatasaray. Y es igual en todos los clubes. Es falso”.

Sin alcanzar un acuerdo, Icardi pasó a ser agente libre, evalúa posibilidades, mientras su agencia de representación (Elevenelite) peina el mercado por lo que pudiera surgir. Rumores y trascendidos han sobrado. Hasta de nuestro país, con Boca y River como posibles destinos, y hasta se lo vinculó con Platense para disputar la Copa Libertadores. En todos los casos, la barrera económica fue insalvable, al margen de que Icardi no tiene entre sus prioridades volver a la Argentina.

Icardi marca de cabeza en un partido por la Superliga de Turquía BSR Agency - Getty Images Europe

La ventana del fútbol saudí y sus petrodólares siempre está abierta, pero Icardi se mantiene enfocado en Europa. Otro aspecto es que su vida pública no se agota en su condición de futbolista. Ocupa mucho espacio en los medios y las redes sociales por su relación de pareja con la actriz “China” Suárez y las continuas disputas con su exesposa Wanda Nara, madre de sus dos hijas.

Esfumada una chance de arreglar con Benfica, en las últimas horas surgió una alternativa que a Icardi podría seducirle porque proviene de Italia, donde vivió entre 2011 y 2019, con pasos por Sampdoria e Inter. Lazio, a través de su director deportivo, Angelo Fabiani, inició contactos para conocer la viabilidad de un acuerdo. La información fue confirmada en Sky Sports por el periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de pases italiano.

Lazio tiene nuevo entrenador con Gennaro Gattuso, que se desvinculó de la selección de Italia tras no conseguir la clasificación al Mundial en el repechaje contra Bosnia-Herzegovina. La propuesta sería de un contrato por dos años, aunque hay dos aspectos muy importantes a resolver para que se acerquen las partes: Lazio no está en condiciones de pagar un contrato de 10 millones y tampoco jugará copas europeas (finalizó en el noveno puesto en la última Serie A). En su plantel no hay individualidades destacadas en el nivel internacional. Sus centro-delanteros son el serbio Petar Ratkov y el senegalés Boulaye Dia.

Alfredo Pedulla, otro periodista italiano muy al tanto del mundo de las transferencias, fue más escéptico: “No tengo en mis manos ninguna información que lo confirme. Me parece más bien un rumor lanzado para generar entusiasmo entre los aficionados de Lazio. Icardi tiene planes diferentes y su salario es bastante alto. Además, en los últimos meses también fue ofrecido a Juventus”.

Icardi lleva más de un mes sin club. A lo largo de su carrera, entre Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain y Galatasaray, hizo 250 goles en 478 partidos. Quiere mantener una remuneración y una vidriera que por ahora no llaman a su puerta.