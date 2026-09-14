Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 14 de septiembre, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1530 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1545 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1485,00Venta$1535,00
Dólar blue
Compra$1498,65Venta$1545,00
Dólar tarjeta
Venta$1995,50
Dólar CCL
Venta$1604,35
Dólar MEP
Venta$1538,16
Dólar mayorista
Venta$1509,91
Euro
Compra$1740,00Venta$1800,00
El dólar minorista se comercializa a $1530 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1545 para la misma operación. A cuánto llega el riesgo país.
Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
De cuánto fue la inflación de agosto
El índice de inflación del octavo mes del año se ubicó en 1,7%, según los datos difundidos por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). Detrás estuvo Educación, con un avance de 2,5%.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial el viernes
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1480 para la compra y $1530 para la venta.
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