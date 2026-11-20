Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizan el oficial y el paralelo este viernes 20 de noviembre, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1585 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1640 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1531,00Venta$1595,00
Dólar blue
Compra$1590,80Venta$1640,00
Dólar tarjeta
Venta$2073,50
Dólar CCL
Venta$1766,39
Dólar MEP
Venta$1643,76
Dólar mayorista
Venta$1562,99
Euro
Compra$1700,00Venta$1780,00
El dólar minorista se comercializa a $1585 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en $1640. A cuánto llega el riesgo país.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este viernes. El dólar oficial figura a $1535 para la compra y $1585 para la venta en el Banco Nación.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1735,87. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1535 para la compra y $1585 para la venta.