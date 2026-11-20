MADRID.- Pedro Sánchez, el presidente español que sobrevivió a decenas de crisis desde La Moncloa, quedó expuesto este jueves en el primer debate presidencial, como ocurrió en 2023.

Incómodo desde el primer minuto al aire, el líder del Partido Socialista (PSOE) hasta se quedó en silencio ante algunas graves acusaciones de Alberto Núñez Feijóo que, aún sin brillar en el estudio televisivo, sacó una ventaja que lo fortalece como el máximo candidato en las elecciones del 29 de octubre.

Yo no bailo en mítines, no robo, no miento y no me voy de vacaciones mientras invaden mi país.



YO CUMPLO.#CaraACara26 pic.twitter.com/zfRvhJs98D — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 19, 2026

Las estrategias de los candidatos quedaron marcadas desde el primer bloque, dedicado a la vivienda, la principal preocupación de los españoles, cuya crisis desató estas elecciones anticipadas. Feijóo, líder de la oposición, atacó a Sánchez por su gestión tras ocho años de gobierno.

Sánchez, fiel a su libreto, mantuvo la calma ante los ataques, pero su rictus y su comunicación no verbal transmitieron incomodidad. Su ensayada estrategia de neutralidad no convenció a un candidato que se había mostrado un papel combativo durante toda la campaña electoral.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo detrás de escena en la previa del debate nacional televisivo OSCAR DEL POZO - AFP

Fue un debate sin sobresaltos, pero con pocas propuestas. Ocurrieron los cruces previsibles, como ocurrió en el bloque de inmigración, cuando se habló de los trenes o de la corrupción. Después de los nervios del comienzo, Feijóo se acomodó mejor en el mano a mano. Sus gestos transmitían espontaneidad y confianza cuando le tocaba confrontar con Sánchez que, por el contrario, rehuía de las discusiones.

El líder del PP pecó de algunas muletillas, como cuando reiteró que bajaría los impuestos si llega a La Moncloa, aunque nunca explicó cómo financiaría esas rebajas.

En la misma línea, Sánchez se aferró a supuestos logros de su gestión como la suba del salario mínimo, que repitió al menos tres veces, como si le faltaran argumentos para contrarrestar el impacto de la inflación en la cesta de la compra y el abuso de los impuestos para la clase media que le señalaba su rival.

Núñez Feijóo aprovechó, además, la última gran crisis del gobierno socialista: la tragedia ferroviaria de Urda. “¿Sabe lo que hizo dos días después del funeral de Estado al que no acudió? Irse a un mitin y ponerse a bailar”, le dijo a Sánchez. Lo arrinconó con la crisis más dolorosa para los españoles.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo toman sus puestos para el debate televisado Manu Fernandez - AP

“¿Hubiese bailado si un familiar suyo era una de esas víctimas”, cuestionó. Sánchez, que había eludido el tema, tuvo que pedirle perdón a las víctimas mirando a cámara.

Tensión en el set

Como se esperaba, el momento más tenso llegó cuando se abordó el tema de la corrupción. “Se corrompían hasta en la pandemia. Montaban ustedes orgías en la pandemia y compraban mascarillas con comisiones. Prostitutas con dinero público. Eso no lo ha hecho ningún gobierno de España”, lanzó Feijóo.

“¿Sabe por qué convocó usted las elecciones? Porque tiene dos sumarios de financiación irregular del Partido Socialista”, agregó. Y calificó al gobierno como “una organización criminal”.

Sánchez, entonces, volvió a pedir perdón por la corrupción en el gobierno, pero contraatacó. “No voy a aceptar lecciones del partido más corrupto”, dijo. Y remarcó que el PP tiene 30 causas judiciales abiertas, incluso las que enterraron al gobierno de Mariano Rajoy hace ochos años, como las irregularidades en el financiamiento del partido.

El presidente español Pedro Sánchez y el líder opositor Alberto Núñez Feijoo junto a la periodista María Casado en los momentos previos al debate OSCAR DEL POZO - AFP

Sobre este tema también cargó Feijóo con una pregunta que dejó en silencio a Sánchez. “Prometió hacer públicos los donantes de su partido. ¿Y por qué no lo hace?”, lanzó. Ante el silencio del socialista, Feijóo volvió a la carga: “Se lo vuelvo a preguntar. ¿Quién le pagó las primarias?”.

La última polémica llegó por la inmigración y, especialmente, por la crisis en Ceuta. Feijóo atacó al gobierno por su relación con Marruecos y dijo que el país africano “invadió” España dos veces durante su gobierno, un término que suele utilizar Vox, el partido de la ultraderecha.

Sobre el final de ese bloque, el opositor asoció a la inmigración con la delincuencia, otro argumento de su socio político.

En democracia el poder lo tienes tú. Y ellos los saben y les molesta.



Y por eso quieren que el #29N no vayas a votar.



No les hagas caso. Usa ese poder. Porque la fuerza de la gente ha forjado la España que somos hoy.



¡Vota con toda tu fuerza al @PSOE !#VotaPSOE pic.twitter.com/T1EM5vUcJR — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2026

Como si fuera una pelea de boxeo, sus equipos cantaron victoria apenas terminó el debate. Las redes sociales explotaron de mensajes a favor y en contra de los candidatos, aunque algunas imágenes hablaban por sí solas. Un Feijóo sonriente recibió a los abrazos a su equipo dentro del set, mientras que Sánchez, más templado, se retiró detrás de cámara para conversar con sus colaboradores más cercanos.

Feijóo se fue más tarde a la sede del PP, donde fue recibido por militantes para festejar. Sánchez también estuvo en la sede del PSOE.

Habrá revancha dentro de una semana, pero esta vez los protagonistas del debate estarán acompañados por Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio Progresista). El número y, sobre todo, los personajes podría cambiar la ecuación.