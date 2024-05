Wanda Nara tuvo que viajar en clase turista y generó polémica por sus comentarios: “El peor vuelo de tu vida”

Escuchar

Si algo está claro es que Wanda Nara no tiene inconvenientes en vociferar lo que piensa, hace y dice. Activa usuaria de las redes sociales, comparte su día a día con sus seguidores y muestra desde sus jornadas de grabación en Italia, hasta sus fines de semana en la cancha del Galatasaray como así también su exclusivo guardarropa el cual cuenta con una importante colección de zapatos y carteras de diseñador. En los últimos días, la mediática dio que hablar porque viajó “entre personas”: contó que perdió un vuelo y debió comprar otro pasaje de último momento en clase turista, cuando siempre acostumbra viajar en primera clase o hasta en un avión privado.

Wanda Nara mostró cómo fue su vuelo en clase turista (Foto: Captura de video)

Este fin de semana, la intérprete de “Bad Bitch” tenía previsto volar de Roma a Estambul junto a su amigo, el estilista Kennys Palacios, para reunirse con sus hijos. Pero los planes no salieron del todo bien. “Ocho horas en el aeropuerto de Roma. Mi cara cuando no duermo, pierdo aviones y calculo mal todo”, escribió en el video que compartió en sus redes sociales. “Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión, tuvimos un montón de problemas. Perdimos el vuelo, vinimos a las ocho de la mañana”, dijo la mediática a cámara. “Ay, no, hay un señor resfriado”, se interrumpió.

La cuestión era que ambos estaban sentados en clase turista. Ella se ubicó en el asiento de la ventanilla, él en el del medio y el lugar del pasillo estaba ocupada por otra persona. “Encima yo estoy como medio... ¿Cómo se dice cuando tenés miedo a enfermarte por cualquier cosa?”, le preguntó a su amigo. El estilista le respondió “pánico”, pero no era la palabra que ella buscaba.

La mediática viajó con su amigo Kennys Palacios (Foto: Captura de video)

“Y sacamos otro vuelo, así a último momento. Estamos desde las ocho de la mañana en el aeropuerto. Hice un montón de cosas, shopping, compras. Sacamos este vuelo entre medio de personas”, advirtió Nara. En este sentido, dijo que a pesar de que las condiciones de viaje no eran de su preferencia, necesitaba volver a su casa en Turquía: “Y las chicas me decían ‘¿seguro que lo querés?’, porque el vuelo está muy lleno, es como el peor vuelo de tu vida. Esto es lo que estamos viviendo”.

Pero, aunque reparó en que estuvo más horas en el aeropuerto que las que duraba el viaje, le pudo sacar provecho a la espera: “Encontramos este vuelo, hicimos compras, reservé un montón de cosas, tomamos un cafecito en Louis Vuitton”. En la misma línea continuó: “Nos invitaron a un montón de eventos. Yo no podía creer el tiempo que le dediqué acá a cada negocio, hablé con todos los vendedores, fui la más simpática. Siempre estoy apurada en el aeropuerto y ahora tengo caja, pedí, regalito, cafecito, todo lo que te ofrecen”.

Después mostró una bolsa de una lujosa marca italiana, la cual contenía sus compras de aeropuerto. Mientras intentaban organizar el espacio para grabar el resto del video, la mediática dijo entre risas: “¿No se podían comprar butacas vacías para tener un poquito más de espacio?”.

En un segundo video, en tanto, hizo un “unboxing” de las cosas que se compró mientras esperaba para volver a casa. “Hay mucho ruido en este avión. Ya va a ser un vuelo...”, comentó, pero rápidamente se dispuso a mostrar el contenido de la bolsa: “Primero me regalaron este estuche que es para llevar joyas cuando viajas”. Acto seguido sacó de la bolsa una caja que contenía la compra principal: un exclusivo reloj.

La mediática estuvo ocho horas en el aeropuerto de Roma (Foto: Captura de video / TikTok)

Durante su espera en el aeropuerto, Wanda Nara se compró un lujoso reloj (Foto: Captura de video / TikTok)

“Es como la serpiente de Bvulgari. Me encanta y aparte este color. Yo soy de usar mucho de oro rosa, pero me encanta. Para todos los días está muy bueno. Tiene como unos diamantes”, señaló. Asimismo, dijo que esta era sola una parte de las compras. El resto fue por encargo y lo retirará cuando regrese al aeropuerto italiano.

LA NACION