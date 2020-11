Sueldos: más empresas buscan pagar en dólares para frenar la salida de talentos

Cada vez más empresas rompen el tabú de los salarios en otra moneda y se animan a hacer compensaciones mensuales y hasta extraordinarias en billete estadounidense como herramienta de retención de talento Fuente: Archivo

Quienes cobran en dólares en la Argentina son un grupo selecto de profesionales que prefieren no comentarlo en voz alta. Es razonable: tienen en sus manos algo que, al menos en este país, escasea. Sin embargo, cada vez más empresas rompen el tabú de los salarios en otra moneda y se animan a hacer compensaciones mensuales y hasta extraordinarias en billete estadounidense como herramienta de retención de talento.

Claro que no es para todos: generalmente estas compensaciones en dólares se concentran en industrias con mucha competencia internacional, como la del software, o en algunos puestos directivos con mayor posibilidad de relocalización en otro país. Pagarle en dólares a un empleado tiene, en los dos casos, el mismo objetivo: evitar que ese talento se vaya a trabajar a otro país.

Pero ser un empleador que paga en dólares en la Argentina, con su mercado cambiario ultrarregulado, no es tan fácil. "Hay un aumento de consultas que tienen que ver con la confusión respecto de si se puede pagar en moneda extranjera y de qué manera", admite Juan Carlos Cerutti, abogado laboralista y director de Derecho del Trabajo en PLAN - A.

En el mismo sentido, Enrique Stile, socio de Marval, O'Farrell & Mairal, habla de un "incremento" en la cantidad de consultas en este último año. "Esto es histórico y está relacionado con las épocas del cepo cambiario, pero todo este año se ven muchos más pedidos de bonos en dólares o de dolarización de salarios", describe.

Cuestión de multis

Por lo general, son las empresas multinacionales las que pueden hacer este esfuerzo, que no necesariamente es la preferencia de ningún empleador. Gonzalo Mata, socio de Wall Chase, una consultora que hace búsquedas laborales de ejecutivos, confirma la tendencia creciente y detalla que las devaluaciones sucesivas del peso a partir de 2018 generaron un escenario complicado para la retención de talento en los altos mandos corporativos.

"Hay ejecutivos que trabajan en la Argentina y que cobran menos que sus subordinados en Chile o Uruguay si se mide el salario en dólares, y otros que, si hacen la cuenta, ganan un cuarto de lo que ganaban antes; y es por eso que surge la inquietud de hacer carrera afuera", explica.

Para pagar un salario en dólares, se puede depositar el dinero tanto en una cuenta local en dólares como en una cuenta en el extranjero Fuente: Archivo

Para pagar un salario en dólares, se puede depositar el dinero tanto en una cuenta local en dólares como en una cuenta en el extranjero. En este punto comienzan las confusiones, porque a quienes trabajan de manera independiente para el exterior y reciben un pago en dólares, el banco les pesifica esos fondos.

En este caso, explica Luciano Cativa, abogado especializado en temas cambiarios y socio de FB Tax Legal, ese dinero, aunque venga de una transferencia de otra cuenta en el exterior, debería quedar en pesos. "Por normativa del Banco Central eso es una renta y no tendría por qué ser liquidado a pesos", detalla. Es decir, esos billetes no forman parte de una operación de comercio exterior -de una exportación de servicios, por caso- que sí deben ser liquidadas. No obstante, hay bancos que tomaron la decisión de pesificar todo, advierte.

Al que quiere dólares, que le cueste

La empresa que decide pagar un salario en dólares deberá considerar que solo podrá utilizar fondos de libre disponibilidad en una cuenta nominada en dólares en el exterior (ya que no podrá acceder al mercado único y libre de cambios para pagar deudas en dólares entre sujetos residentes, advierte Cativa) o comprar divisas en los tipos de cambio financieros, siempre y cuando no haya ninguna restricción que no se lo permita, como por ejemplo, haber pedido ayuda estatal para pagar salarios.

En ese último punto, advierte el tributarista Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal, "hay lugar para alguna discusión de criterio fiscal" con el impuesto a las Ganancias. "Suponiendo que para pagar un bono de US$1000 la empresa recurrió al dólar financiero, va a pretender deducir unos $150.000, mientras que las personas van a querer gravar aproximadamente $85.000, considerando la cotización al tipo de cambio oficial, lo que da una diferencia de unos $65.000", explica. Esta "distorsión" se está resolviendo caso por caso, detalla.

Cabe aclarar que tanto los aportes, como los impuestos y las indemnizaciones se pagan en pesos Crédito: Shutterstock

Cabe aclarar que tanto los aportes, como los impuestos y las indemnizaciones se pagan en pesos. Las empresas que apliquen esta política de retención de talento también deberían tener en consideración que hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que podría eventualmente prestar a confusión: se trata de un texto que limita el pago "en especie" al 20% del salario, creado fundamentalmente para proteger al empleado de que se le pague, por ejemplo, con bolsas de arroz.

El dólar, como no es moneda de curso legal en la Argentina, podría ser considerado "especie", pero para Stile "en este esquema no habría ningún riesgo si el empleado manda una carta donde le pide al empleador que le pague la totalidad de su sueldo en dólares". De ese modo, difícilmente pueda alegar un perjuicio por cobrar en moneda estadounidense. En el mismo sentido, Cerutti recomienda que el acuerdo para pagar y cobrar en dólares quede por escrito en el legajo.

