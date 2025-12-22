Indec: la economía cayó 0,4% en octubre, pero creció 3,2% interanual

En línea con lo que arrojó el resultado del tercer trimestre del año y muy afectada por la tensión financiera previa a las elecciones legislativas, la actividad económica cayó 0,3% en octubre. Esta variación confirma un estancamiento de la economía, que comenzó el año en alza, pero luego se desaceleró.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su habitual Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). En ese informe también se indicó que en la medición interanual la economía tuvo en octubre un crecimiento de 3,2% frente a igual mes de 2024.

Además, el Indec informó que, con relación a igual mes de 2024, 12 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas, entre los que se destacan Pesca (91,4% ia) e Intermediación financiera (22,8% ia). En este último caso, la expansión está impulsada principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

La sede del Indec Rodrigo Nespolo

La actividad de Intermediación financiera fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,9% ia); entre ambos sectores aportaron 1,32 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual el EMAE.

En el acumulado de los 10 primeros meses de 2025, la economía se ubica un 5% por encima de igual período de 2024.

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, atribuyó el resultado negativo de la medición mensual a la tensión financiera que se desató en octubre, en la antesala de las elecciones. “Además, lo financiero impactó negativamente también en otros sectores económicos ”, agregó.

Aun teniendo en cuenta esta caída intermensual, Tiscornia proyectó que el año puede terminar con un crecimiento entre 4% y 4,5%. “Es de esperar que en noviembre y diciembre se produzca un repunte”, estimó el economista.

Por su parte, la economista Florencia Iragui, de la consultora LCG, comentó esta caída de 0,4% mensual desestacionalizada se produce después de la corrección de datos anteriores que derivaron en tres meses de suba al hilo.

Asimismo, Iragui agregó: “La actividad en términos anuales alcanzó una variación del 3,2% en octubre 2025, aunque sin considerar el aporte del agro, la minería y la intermediación financiera, sectores de mayores aportes a la variación positiva del índice, el crecimiento interanual se habría reducido a 0,8% en octubre y a 2,8% en el acumulado de los 10 meses de 2025″.

La intermediación financiera (bancos) fue una de las actividades que más creció. LUIS ROBAYO - AFP

Según las estimaciones de LCG, el año terminaría con un crecimiento en torno al 4,5%. “Si el indicador se detuviera en los niveles actuales, el año cerraría con un crecimiento promedio del 4,4%. Hay que recordar que este crecimiento es muy dispar entre sectores”, opinó la economista.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, señaló que el resultado de octubre evidencia un amesetamiento. “Después de un crecimiento en los primeros meses del año, como muestra la tendencia ciclo, se configura un escenario de estancamiento; con algún mes para arriba y otro para abajo”, analizó.

Para Sigaut Gravina, el Gobierno apuesta a que los números mejoren en noviembre y diciembre, con baja de tasas, relajamiento cambiario y menores presiones sobre el dólar. “Espera que ahí el nivel de actividad empiece muy lentamente a levantar. Pero hubo un comportamiento muy inestable y, si bien el año terminará con un crecimiento superior a 4%, cuando se observa la tendencia mes a mes se ve que termina en el mismo nivel con el que arrancó”, concluyó.

Para la economista Mariangel Ghilardi, responsable de análisis sectorial de consultora Abeceb, el freno en la recuperación se produjo en un contexto de elevada incertidumbre macroeconómica y política asociada a las elecciones de medio término, que tendió a postergar decisiones de producción, inversión y consumo.

En ese marco, según analizó Ghilardi, “la industria manufacturera registró su cuarto mes consecutivo de caída interanual (-2,7%), reflejando la persistencia de márgenes estrechos, una demanda interna aún débil y dificultades para captar parte de dicha demanda en una creciente competencia con productos que ingresan desde el exterior".