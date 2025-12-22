Las acciones y los bonos arrancan la semana al alza, mientras el mercado mira al Congreso

En el último tramo del año, el mercado vuelve a poner el foco en la política. El Presupuesto 2026 tuvo media sanción la semana pasada en Diputados y podría convertirse en la primera ley de leyes aprobada durante la gestión de Javier Milei, aunque la eliminación de algunos puntos significó un golpe para el oficialismo. Luego de que el Presidente afirmara que no vetará la iniciativa y que se acomodarán las partidas para sostener el déficit cero, las acciones y los bonos operaron ligeramente al alza.

En la primera rueda de la semana, la Bolsa porteña muestra un avance de 0,3% y cotiza a 3.149.965 unidades, equivalente a US$2038 (+1%) al ajustar por el dólar contado con liqui.

Al ver las acciones del panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, se destacan los papeles de Sociedad Comercial del Plata (+2,3%), Central Puerto (+1,9%), Banco de Valores (+1,7%) e YPF (+1,7%).

“Hacia adelante, los drivers locales son claros. En los recintos, lo más inminentemente importante será el Presupuesto, y, en segundo lugar, dado que su discusión pasó a febrero, la reforma laboral. También será fundamental seguir de cerca el proceso de acumulación de reservas y la respuesta del riesgo país, pues será de lo que dependa el regreso del soberano a los mercados de crédito internacionales", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El “Santa Claus Rally” involucra una suba en el precio de las acciones en las últimas cinco ruedas del año y las dos primeras del año siguiente. TIMOTHY A. CLARY - AFP

Sin embargo, para los analistas de la sociedad de bolsa, para que el Merval pueda extender el rally será necesario que el humor internacional mejore y que el apetito por el riesgo aumente. Puntualmente, para los próximos días, agregaron que será importante el posicionamiento que tenga el mercado de cara a lo que se conoce como el “Santa Claus Rally”, que involucra una suba en el precio de las acciones en las últimas cinco ruedas del año y las dos primeras del año siguiente.

En ese escenario, con números en positivo en los principales índices accionarios de Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) se alinean a la tendencia. Los papeles de Ternium trepan 3,6%, seguidos por Corporación América (+1,6%), Central Puerto (+1,5%), YPF (+1,2%) y Banco Macro (+1,2%).

Los bonos soberanos también arrancan el lunes en terreno positivo. Los títulos Bonares muestran suba del 0,85% (AL29D) y los Globales de hasta 1,21% (GD46D). Esto impacta en el riesgo país, índice que retrocede cuatro unidades y se ubica en 569 puntos básicos (-0,7%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“Todos los bonos Globales rinden por debajo del 10%, y acercándonos al pago de enero 2026, el mercado observará de cerca los movimientos relativos a la deuda y a cómo pagará efectivamente el Tesoro esos compromisos. Si bien el pago no está en duda, la incógnita pasa por si habrá más compras de divisas del Tesoro, algún repo del Banco Central (BCRA) u otra alternativa”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Milei dijo que no vetará la ley de presupuesto

Con respecto al pago de US$4300 millones el próximo 9 de enero, el Presidente afirmó en diálogo con LN+: “Vamos a pagar y no vamos a tomar más deuda”. Para eso, Javier Milei explicó que el Gobierno tiene “gran parte del cash" (dinero) y opciones abiertas de financiamiento, con ofertas de US$7000 millones en repo.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial arrancó la semana ligeramente al alza. Este es el caso del tipo de cambio mayorista, que cerró a $1451,11, equivalente a un avance de $1,68 (+0,12%).

En las pizarras del Banco Nación, el oficial minorista se mantuvo estable a $1475, aunque llegó a subir $5 en las primeras negociaciones del día. En tanto, el precio promedio del mercado fue de $1475,55, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Central.

En cambio, los tipos de cambio financieros tienden a la baja. El dólar MEP cotiza a $1493,79, unos $0,83 menos que el viernes (-0,1%). El contado con liquidación (CCL) baja $12,64 y aparece en pantallas a $1534,34 (-1,4%).

El dólar oficial se vende a $1480 este lunes 22 de diciembre de 2025 Aníbal Greco

Por último, en la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1495. Se trata de una suba de $10 frente al cierre anterior (+0,7%) y cotiza en uno de los valores nominales más altos desde las elecciones legislativas de octubre.

“En noviembre y estas semanas de diciembre, las emisiones de deuda corporativa y provincial, junto con menores ímpetus de dolarización de las familias y empresas, permitieron tranquilidad en el mercado de cambios y compras puntuales de dólares por parte del Tesoro. La emisión de deuda en dólares con el Bonar 29 por US$910 millones (en el mercado local, comprada fundamentalmente por bancos) y algunas compras en bloque permitieron que el saldo de la cuenta del Tesoro en el BCRA llegara a los US$2080 millones”, señalaron desde la consultora económica LCG.