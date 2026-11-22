La incertidumbre electoral arrancó incluso antes de conocerse quiénes serán los candidatos a convertirse en el próximo presidente. La volatilidad internacional presionó esta semana a un mercado argentino que ya empezó a resguardarse de un posible cambio de rumbo político el año que viene. El resultado fue un riesgo país por encima de los 1000 puntos básicos el viernes, un valor que no se alcanzaba desde octubre del año pasado, en pleno nerviosismo por el advenimiento de las elecciones legislativas.

Analistas consultados por LA NACION creen que, en un mundo financiero más complejo, es posible esperar que se mantenga la volatilidad local y que aparezcan tensiones cambiarias en el marco del debate por el precio del dólar.

Los números que se vieron anteayer en las pantallas del mercado de capitales anticipan un 2027 inestable. Solo en esta semana, el riesgo país saltó de los 830 a los 1070 puntos, equivalente a una suba del 28,9%. Si se toman como referencia los 402 puntos que se tocaron a mediados de julio, mínimos de gestión, el aumento fue del 166% en cuatro meses. Las acciones tampoco se salvaron del rojo: el Merval acumula una caída del 18,2% en el mes. Incluso el tipo de cambio oficial, que se mantuvo relativamente estable estos meses, avanzó un 2,2% en noviembre, un poco menos de un tercio de todo lo que subió en el año (7,8%).

“El desplome de Wall Street nos pegó fuerte a pesar de que las cuentas fiscales están bastante ordenadas y hay un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. Por ahora no parece que estemos frente a una crisis, pero sí frente a una turbulencia fuerte que deja al descubierto la fragilidad de las reservas, la falta de acceso al mercado financiero internacional y la debilidad de la actividad económica. El Gobierno cuenta con pocos instrumentos para reaccionar ante la crisis externa, porque lo que hace falta son más reservas, que no suben de un día para el otro; menor incertidumbre electoral, que recién se despejará dentro de un año; y una reactivación de la actividad, que luce lenta. Mientras tanto, bailaremos al compás de los mercados internacionales”, analizó Miguel Kiguel, director de Econviews.

La discusión sobre el dólar y las reservas vuelve a ser central en un contexto en el que la Argentina necesita financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos años. Aunque el Banco Central (BCRA) compró más de US$16.300 millones en lo que va del año y el Gobierno se encargó de presentar el programa financiero para 2027 a mediados de este año, el mercado volvió a poner en duda la hoja de ruta trazada para cubrir sus necesidades financieras.

“En octubre y noviembre, la historia cambió. Continuó el proceso de estancamiento económico y eso generó preguntas sobre cómo reaccionará el electorado: en 2023 votó cambio, en 2025 estabilidad y seguramente en 2027 vote con el bolsillo. Eso alimentó la incertidumbre política, el riesgo electoral y subió el riesgo país. Y, de algún modo, eso hace inviable el programa financiero que sí era viable cuando se presentó en julio. En aquel entonces era cumplible, pero ahora ves que prometían US$4000 millones de sobrantes para 2027 y no están. Que iban a colocar deuda hard dólar por US$5000 millones, y con la tasa actual, no se coloca ni un instrumento Bonar 2029. Hay US$10.000 millones de desvío”, sumó Carlos Pérez, director coordinador de Fundación Capital y exdirector del Banco Central.

Para el economista, a eso se le suma que no se sabe si habrá un prestamista de última instancia, como sucedió cuando Estados Unidos intervino en el mercado argentino en 2025 para estabilizar el dólar. Mientras tanto, el Gobierno apunta al “riesgo kuka”, en vez de plantear las soluciones que se harán en un segundo mandato.

“Personalmente, para salir de esta encerrona, priorizaría el objetivo de acumulación de reservas sobre el objetivo de inflación. En los próximos cuatro meses deberán comprar la cantidad de dólares que compraron en la época de los agrodólares. Si va a haber ajuste cambiario, que se da por cómo funciona la flotación cambiaria, que sea lo más alejado posible del hecho electoral”, completó. El BCRA no intervino en el mercado el viernes, y el promedio de compras en noviembre fue de US$29 millones por rueda.

Para Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres, el riesgo país subió a medida que la imagen del Gobierno fue a la baja. Esa correlación, dijo, es porque los bonos argentinos en dólares fueron pagados por el Gobierno con reservas. “Creo que gran parte del mercado interpreta que eso en la Argentina es una decisión política. Entonces, a medida que puede haber un cambio político, hay dudas del cumplimiento de los pagos. El país no siempre honró sus compromisos cuando le fue más difícil pagarlos, por eso nuestra historia de defaults. En ese contexto, vino el shock global: le pegó a los mercados emergentes y la Argentina, como es el más débil de todos, fue el más volátil”, sumó.

A pesar de la acumulación de reservas que llevó adelante el BCRA este año, el mercado sigue contando los dólares que la autoridad monetaria tiene en sus arcas [e]Martin Zabala - XinHua

Justamente, más allá de que el riesgo electoral ya está presente en el mercado —mucho antes de lo que estuvo en otras presidenciales—, el deterioro de los activos argentinos se vio también influido por la caída que sufrió Wall Street. En una semana marcada por temores alrededor del sector de la inteligencia artificial, el índice accionario estadounidense S&P 500 bajó 8%.

“Buena parte de lo que pasó estos días, en particular el viernes, responde a tensiones financieras internacionales: cayeron con fuerza las acciones tecnológicas y el S&P, y también activos relevantes como el oro. En ese contexto, un riesgo país por encima de los 1000 puntos básicos me parece exagerado, por al menos dos razones. La primera es que difícilmente pueda justificarse en una probabilidad de derrota de Milei cercana al 30%. Faltan muchos meses para las elecciones y, aunque su popularidad está deteriorada, nada indica que perder sea lo más probable; todavía es todo muy incierto y fluido, y no hay ninguna certeza de que no vaya a haber reelección”, dijo Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra.

En segundo lugar, según el analista, no hay motivos para anticipar un default, aun si ganara la oposición. Aunque los mercados tienen una valoración “negativa” del peronismo, los candidatos que actualmente están vinculados a ese espacio no manifestaron ninguna intención de desconocer la deuda, ni tienen antecedentes de haberlo hecho. “Los mercados son muy emocionales y pueden moverse de forma abrupta, pero creo que la situación podría calmarse en las próximas semanas, sobre todo si el contexto internacional afloja”, sumó.

Los mercados internacionales cerraron en rojo la semana y la volatilidad afectó particularmente a la Argentina Yuki Iwamura - AP

El mercado de cambios atraviesa sus propias tensiones. Aunque el dólar subió en estas últimas semanas, en términos reales sigue en uno de los valores más bajos desde octubre del año pasado. Para entender el devenir de los próximos meses, hay una fecha que menciona particularmente Emmanuel Álvarez Agis, socio fundador de PxQ Consultora: el 28 de julio pasado, la primera vez que el Tesoro vendió dólares para ponerle un techo al dólar en $1500. Entonces, según el economista, el riesgo argentino se separó de los emergentes. “El trilema monetario implica, sin cepo, que no se puede controlar al mismo tiempo la tasa de interés y el tipo de cambio. Con cepo, el trilema se traslada al tipo de cambio paralelo, que es la variable que se puede escapar. El ancla cambiaria empieza a mostrar sus límites”, afirmó.

Para el economista Marcos Buscaglia, es probable que en los próximos meses los individuos —que no tienen cepo— aumenten las compras de dólares al tipo de cambio oficial. Esto presionaría la cotización y también las reservas, en caso de que el Gobierno quiera evitar su depreciación. Las empresas —sujetas al cepo— probablemente compren dólares en el mercado financiero, lo que ampliaría la brecha cambiaria. “Con un contexto internacional muy convulsionado, sin el programa financiero de 2027 cerrado y con una elección abierta con el kirchnerismo, lo más probable es que las tensiones cambiarias continúen”, cerró.