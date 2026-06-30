El dólar abandonó la quietud en junio: avanzó $55 y cierra por encima de $1500

En la última rueda de junio, el dólar oficial sube hasta los $1500 y, en lo que va del mes, acumula un aumento de casi 5%. En tanto, el riesgo país presenta una leva baja y se ubica por debajo de los 430 puntos básicos, cerca de su valor más bajo en la administración de Javier Milei.

La cotización minorista hoy aparece $1500 para la venta en el Banco Nación, $5 más que el cierre anterior. En el mes, el tipo de cambio suma $55 (+4,9%) y acumula una suba de 1,4% anual.

El dólar oficial mayorista hoy no presenta cambios y se ubica en los $1481,01. Así se posiciona un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1806,92. El tipo de cambio aumenta un 5,2% en el mes, lo que lo llevó a ubicarse cerca de los $1500. De esa forma, en el año presenta una suba de 1,7%.

Los dólares financieros tampoco muestran cambio hoy, pero tendieron a la suba durante junio: el dólar MEP cotiza $1510,67 y sube 5,3% en el mes, mientras que el contado con liquidación (CCL) aparece en las pantallas a $1553,48, 4,4% más que su valor al inicio del mes.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, observó que “el dólar viene mostrando fortaleza a nivel mundial”. Y agregó: “Si bien el contexto monetario muestra tasas reales cortas negativas, vemos a la tendencia al alza de las últimas ruedas más asociada a la robustez reciente del dólar a nivel global y también a la caída en los términos del intercambio para Argentina, con un petróleo Brent que sigue corrigiendo, y con una soja que también opera en menores niveles que hace algunas semanas”.

Andrés Reschini, analista de F2 Finanzas, coincidió que, frente a este contexto, “el dólar siguió la tendencia de las principales monedas de la región, pero con un debilitamiento más acentuado”. Esto se debe a que el BCRA aún tiene “reservas frágiles”, sin acceso al mercado de deuda internacional para renovar vencimientos a más largo plazo, y cada vez más cerca de un año de elecciones presidenciales, con los antecedentes pendulares que tiene Argentina en esa materia.

Fernando Marull, socio de FMyA, evaluó que, aunque el campo mantuvo el mismo nivel de liquidaciones que en mayo, las mineras y las petroleras presentaron menos oferta en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Esto llevó a que el dólar aumente porque no se pudo satisfacer un incremento en la demanda, tanto por importaciones como por compras de moneda extranjera. Debido a este contexto, el Banco Central (BCRA) compró menos dólares y realizó ventas de futuros y bonos dollar-link para intentar contener la presión cambiaria.

Mercados hoy

Por su parte, el riesgo país hoy baja dos unidades (-0,5%) y se ubica en los 429 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, quedó a ocho puntos del valor más bajo en la gestión libertaria, cuando el pasado lunes 22 tocó los 421 puntos.

En junio, el riesgo país acumula una baja de 64 unidades (-13%) y mantiene la tendencia bajista del mes de mayo. En lo que va del año, retrocede 24,9%, dado que el 1° de enero de 2026 se encontraba en los 571 puntos. La última vez que se encontró en los niveles que presenta actualmente fue el 30 de abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, que cerró a 430 unidades.

Este fenómeno se reflejó en el desempeño de los bonos soberanos. Este martes, los títulos bajo ley local tienden mayormente a la suba hasta 0,7% (AL29D), aunque el AE38D cede 0,3%. Los Globales retroceden hasta 0,5% (GD30D), pero el GD46D se diferencia con una suba de 0,9%. A lo largo del mes acumulan un incremento promedio del 3,3%, donde destacan el GD46D (+6,1%) y el AL41D (+5,3%).

S&P subió la calificación de deuda de la Argentina a principios de junio, lo que mejoro el rendimiento de los bonos Archivo

Reschini destacó que la mejora en la calificación de deuda de la Argentina por parte de S&P ayudó a que el mercado local se desacople del escenario internacional, que estuvo marcado por el retroceso del crudo de aproximadamente 20% (WTI), la fortaleza del dólar a nivel global y la corrección en las acciones tecnológicas relacionadas al sector de semiconductores e inteligencia artificial. “Consiguió que, pese al contexto adverso, el riesgo país retroceda”, indicó.

Por su parte, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) presentan subas leves. Lidera el panel Banco Supervielle con 2,1%, seguido por Banco Macro (+1,7%), Irsa (+1,6%) y BBVA (+1,5%). A contramano, retroceden Globant (-4,6%), Edenor (-1,1%) y Ternium (-0,6%).

El mercado local sigue la misma tendencia: el Merval sube 0,8% y cotiza a 3.199.195,21 unidades, equivalente a US$2055,15 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+0,7%). Se destacan los papeles del sector financiero: Grupo Financiero Galicia (+1,8%), BBVA (+1,3%) y Banco Macro (+1,3%).

“El mercado internacional viene mostrando una alta volatilidad, aun con la guerra en Medio Oriente calma tras el acuerdo parcial entre EE. UU. e Irán. El sector tecnológico viene mostrando ruedas con caídas importantes, en un contexto en que los inversores se preguntan hacia dónde irán las empresas con fuerte gasto en desarrollo de IA, y los insumos clave como los semiconductores”, puntualizó Franco.

Al ver el recorrido que tuvieron las acciones en junio, el rojo se apoderó de las pantallas. Entre los papeles argentinos más afectados en Wall Street, Globant resalta con un desplome mensual de 31%, en un contexto donde el sector tecnológico fue golpeado. En tanto, también presentan un bajo rendimiento YPF (-15,5%), Telecom (-13,3%) y Tenaris (-9,9%).

Por su parte, la Bolsa porteña también retrocede, puesto que tiene una baja mensual de 3,5% en dólares. Las mayores caídas fueron de Sociedad Comercial del Plata (-13,8%), YPF (-9,4%) y Metrogas (-7,3%).