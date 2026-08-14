Tras 30 años críticos: el plan para repoblar la Patagonia de huemules, los ciervos más australes del planeta

NELTUME, Chile.- El huemul, el ciervo más austral del planeta y el más amenazado del continente americano, resultó el gran protagonista del Congreso Internacional de Repoblamiento de Fauna Nativa, realizado hace pocos días en la Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile. Con Newenche como gran estandarte –el joven ejemplar se convirtió en febrero de 2025 en el primer huemul que cruzó la cordillera por sus propios medios y también en el primer ejemplar en pisar el Parque Nacional Lanín tras 30 años de ausencia de la especie–, los expertos pusieron el foco en la oportunidad histórica que Argentina y Chile tienen actualmente para la recolonización del huemul.

El espíritu del congreso comenzó a gestarse en 2025, cuando la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Huilo Huilo firmaron una Declaración Conjunta para impulsar el primer Corredor Transnacional para el Huemul. En línea con el trabajo de reintroducción que la fundación realiza desde hace más de 20 años en la Región de Los Ríos, se comprometieron a impulsar las condiciones necesarias para que los ejemplares de esta especie transiten de manera natural y segura entre ambos países.

Seguimiento de la comunidad de Huemules en Chile

Esa alianza encontró un hito en el camino que Newenche hizo hace un año y medio desde Huilo Huilo hacia la zona de Queñi, en el parque Lanín. Ahora, uno de los mayores desafíos consiste en proveer ejemplares hembra al joven huemul antes de la época de brama de 2027, entre marzo y abril. “

“Hay un objetivo mancomunado de buscarle novia a Newenche. Hoy el animal está en un lugar seguro y amplio, pero transitorio. Hay conversaciones transversales muy importantes que se están llevando adelante”, indicó Eduardo Arias, director de Conservación y Vida Silvestre de la Fundación Huilo Huilo.

Newenche cuando fue divisado por primera vez en el parque Lanín en febrero de 2025

El reciente congreso internacional también sirvió para proyectar un diálogo fluido entre todas las personas que trabajan de ambos lados de los Andes en la conservación del huemul, tanto in situ —en su hábitat natural, como parques nacionales o reservas— como ex situ, en centros de recría.

“Es preciso reivindicar la reproducción y la conservación ex situ. Hubo una gran polémica cuando Huilo Huilo trasladó hace más de 20 años ejemplares de huemul desde la región de Aysén para comenzar con el centro de conservación”, afirmó Cristian Bonacic, profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica de Chile.

Seguimiento de la comunidad de Huemules en Chile

A finales de 2005, los responsables del Centro de Conservación del Huemul del Sur en Huilo Huilo consiguieron que naciera la primera cría en un ambiente controlado, y en 2016 la fundación logró la primera reintroducción de la especie. Ese año, el huemul volvió a habitar en vida silvestre en la Región de Los Ríos a 30 años de su extinción en la zona.

Bonacic continuó: “Lo cierto es que las translocaciones (movimientos de animales), los centros de rescate y el rewilding (que busca recuperar ecosistemas completos) son todas herramientas que han demostrado ser exitosas. Hay que atreverse y modificar la forma en la que percibimos la naturaleza. De lo contrario, perderemos especies nativas”.

Principales amenazas

En la misma línea se expresó la ingeniera ambiental Carolina López Gutiérrez, que estudió la pérdida de hábitat del huemul en la zona centro-sur de Chile entre 2015 y 2023, así como los cambios en la conectividad del paisaje en el que la especie hoy sobrevive. La experta advirtió que el huemul es un “ingeniero del paisaje” y que los obstáculos que encuentra en su desplazamiento aumentan su vulnerabilidad, al tiempo que le impiden a la especie mantener el intercambio biogenético.

Arias explica el funcionamiento del Centro de Conservación del Huemul del Sur

Se estima que unos 1.500 huemules viven actualmente en Chile y Argentina. Este número equivale, según estimaciones científicas, a un 1% de su población precolombina. Por el avance de diversas amenazas –como el ganado bagual, los cambios en el uso del suelo, la cacería, el avance de la infraestructura vial y la presencia de especies exóticas, como jabalíes y ciervos colorados, entre otras–, la especie subsiste en pequeñas poblaciones que fueron “empujadas” a minúsculos reductos alejados entre sí.

“Esos factores representan una complejidad para su repoblamiento. La clave está en conservar corredores biológicos, en integrar los datos que tenemos sobre la especie y en fomentar el turismo de conservación, el turismo de ciencia, no recreativo. Es preciso sensibilizar a los visitantes y cambiar el paradigma turístico”, señaló López Gutiérrez.

El huemul es una de las dos especies de ciervos nativos de los bosques andino-patagónicos

Los diversos expertos que participaron del congreso en Chile también remarcaron la importancia de involucrar a las poblaciones locales. “Hay que mejorar el hábitat y eliminar la fragmentación. A su vez, debemos promover una red activa de colaboradores para la conservación del huemul a lo largo de su distribución. Al igual que el puma, el cóndor, el guanaco y el pudú, el huemul es una especie binacional que cumple funciones clave en los ecosistemas”, dijo Cristian Saucedo, médico veterinario y director de Vida Silvestre de la Fundación Rewilding Chile.

Además de trabajar fuertemente con los pobladores y avanzar en una apropiación social del proyecto, los técnicos del Parque Nacional Lanín llevan años mejorando el estado de conservación del área transfronteriza. “Entre otras acciones, venimos haciendo un control de vertebrados exóticos, así como un ordenamiento ganadero con pobladores y comunidades que busca compatibilizar la producción rural tradicional de subsistencia con la conservación de los ambientes naturales”, contó la ingeniera agrónoma y referente del Proyecto Huemul del área protegida, María Rosa Contreras. Recuperar estratos perdidos del bosque fue, de hecho, uno de los grandes puntapiés para el “retorno” de Newenche.

Durante el cierre del congreso internacional, Alexandra Petermann, directora ejecutiva de la Reserva Biológica Huilo Huilo, concluyó: “El repoblamiento de fauna nativa es un proceso que exige articular la protección ambiental, el desarrollo económico y la integración de las comunidades locales. En ese sentido, el aprendizaje colectivo se vuelve prioritario, así como el trabajo en red. Este es un camino de prueba y error. La conservación es un esfuerzo a largo plazo. Asimismo, es importante priorizar el trabajo con especies paraguas, como el huemul, que multiplican el impacto en todo el ecosistema”.