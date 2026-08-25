El dólar mayorista se consolidó por encima de los $1500 y las acciones argentinas treparon hasta 5% en Wall Street

El dólar oficial mayorista cerró con una leve suba y alcanzó un nuevo valor máximo nominal en el año. De esa forma, mantuvo la tendencia alcista de las últimas dos ruedas que lo llevaron a superar el techo de los $1500 que le había impuesto el Gobierno por casi un mes.

El tipo de cambio mayorista sumó unos $1,50 (+0,1%) y se ubicó en los $1511,50. A su vez, se ubicó un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1873,08.

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, puntualizó a través de su cuenta de X que en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio ascendió $12,50, por encima de los $9,50 que subió en el mismo período de la semana anterior. Durante agosto, presenta un alza de $26,50 (+1,8%) y en lo que va del año acumula $56,50 (+3,7%).

En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista aumentó $ 12,50, por encima de los $ 9,50 de suba registrado en idéntico lapso de la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) August 25, 2026

Por su parte, el analista Javier Giordano (CFA) precisó que el volumen operado disminuyó a US$421 millones, por debajo del promedio del mes de US$511 millones. Y agregó que el Banco Central (BCRA) compró apenas unos US$9 millones, el saldo más bajo desde el 5 de agosto y el equivalente al 2,1% del volumen operado. El saldo del mes totaliza los US$486 millones y el del año alcanza los US$13813 millones.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicaron que no se detectaron señales de intervención en el mercado secundario de bonos dollar linked. “El interés abierto del mercado de futuros de dólar cayó US$69 millones hoy, su mayor baja diaria desde el 18 de junio”, puntualizaron. El movimiento respondió a una reducción de US$133 millones en el contrato más corto, que corresponde a un desarme de posiciones frente a la fijación del precio (fixing) del D31G6, que vence a fin de mes. Esto se evidencia en un aumento de US$64 millones en el resto de la curva.

En cuanto al dólar minorista, que es al que accede el público, se mantuvo estable y figuró a $1530 en las pizarras del Banco Nación. Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1531,071, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el BCRA.

El dólar MEP tampoco tuvo cambios y se ubicó a $1538,74. En tanto, el contado con liquidación (CCL) operó a $1592,80, $7,49 menos que su cierre anterior.

Mercados hoy

Tras los aumentos que tuvieron ayer, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) estuvieron en territorio positivo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideró el panel Corporación América (+4,1%), seguido de Banco Supervielle (+2,7%), Mercado Libre (+2,5%) y Tenaris (+2,2%). A contramano, retrocedieron YPF (-2,5%) y Pampa Energía (-1,1%).

El Merval tuvo una tímida suba de 0,5% hasta las 3.009.028,71 unidades, lo que equivale a US$1889,14 medido en dólar contado con liquidación (+0,9%). Se destacaron en el panel Transener (+5,1%), Banco Supervielle (+3,1%) y Bolsas y Mercados Argentinos (+2,8%). En tanto, bajaron YPF (-2%) y Pampa Energía (-1,3%).

Las acciones argentinas tienen leves subas, mientras que el riesgo país se ubica por encima de los 510 puntos (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Por su parte, el riesgo país sumó tres unidades hasta los 512 puntos básicos (+0,6%), de acuerdo a las pantallas de Rava. En lo que va del mes, el indicador elaborado por JP Morgan acumuló una suba de 82 puntos (+19,1%).

Esta leve suba es consecuencia del desempeño de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local cayeron hasta 0,4% (AL41D). Los Globales retrocedieron hasta 0,3% (GD46D), pero el GD30D trepó 0,6%.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, evaluó que los activos locales no lograron acoplarse al mejor humor en Wall Street. Señaló que las acciones se inclinan más a un “descanso” tras el rebote técnico de ayer, y los bonos estuvieron “algo más calmos” a partir del respiro en las tasas de interés de los bonos de largo plazo del Tesoro estadounidense, “cuya escalada venía claramente condicionando”.

Y agregó: “Las miradas de los inversores siguen puestas en las señales políticas frente a las nuevas iniciativas en el Congreso, no solo en busca de evaluar el rol de los aliados para seguir avanzando con reformas, sino también como anticipo de la configuración del mapa electoral”.