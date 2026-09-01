El dólar oficial arrancó el mes con una leve suba y cerró en su valor nominal máximo

El dólar subió en la primera rueda de septiembre debido a la demanda estacional de inicio de mes. La cotización minorista presentó una leve suba y se ubicó nuevamente en los $1535, el mismo valor nominal máximo del año que tocó a fines de agosto.

La cotización del dólar al que accede el público cerró hoy en las pizarras del Banco Nación a $1535, $5 más que el cierre anterior (+0,3%). Al ver el precio promedio del mercado, el tipo de cambio oficial operó a $1533,63, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).

El dólar oficial minorista borró la baja de ayer por mayor demanda a principio de mes Gemini

En la última jornada hábil de agosto, el tipo de cambio presentó una baja de $5 (-0,3%) hasta los $1530 y en el mes acumuló un avance de $20 (+1,3%). De todos modos, hoy borró ese descenso y se posicionó nuevamente en el valor nominal más alto del año, que alcanzó el pasado 26 de agosto y sostuvo hasta ayer.

Por su parte, el tipo de cambio minorista sumó $3,35 (+0,2%) hasta los $1512,43. Igualmente, estuvo un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1881,22.

Los dólares financieros se mantienen estables: el MEP aparece en las pantallas a $1531,98, mientras que el contado con liquidación opera a $1592,66.

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, señaló que el movimiento en el tipo de cambio oficial fue “estacional”.

“Siempre en el inicio del mes se nota una demanda algo más activa: están las compras por atesoramiento, para el pago de tarjetas y probablemente algún rezago de vencimientos de fin de agosto”, precisó.

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, coincidió sobre este punto: “El vencimiento de la D31G6 ―Letra del Tesoro ajustada al tipo de cambio― liberó pesos y parte de esa liquidez podría estar buscando nuevamente cobertura cambiaria. A eso se suman las habituales órdenes de empresas e importadores de comienzo de mes, en un contexto de tasas en pesos menos atractivas", señaló. En esa línea, observó que se trató de “un reacomodamiento de flujos y no como un cambio de tendencia”.

Mercados hoy

El riesgo país cae ocho unidades y se posiciona en los 504 puntos básicos (-1,6%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Este movimiento se explica por el desempeño de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local se elevan hasta 0,4% (AL41D y AL30D), aunque el AL35D cede 0,1%. Los Globales escalan hasta 0,8% (GD46D).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) tienden al alza por segunda rueda consecutiva, a contramano de los principales índices de Wall Street. Lidera el panel Tenaris (+4%), seguido de Pampa Energía (+1,6%) y Banco Supervielle (+1,6%).

El Merval suma 0,4% hasta las 3.044.922,08 unidades, lo equivalente a US$1911,69 al ajustar por el dólar CCL (+0,6%). Las principales subas son de Pampa Energía (+2,3%), YPF (+1,6%) y Central Puerto (+1,6%). En tanto, bajan Transener (-4,9%), Transportadora de Gas del Norte (-3,6%) y Banco de Valores (-2%).

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que en Wall Street hay un clima de “mayor cautela” por la suba de las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense. No obstante, los activos domésticos responden de manera positiva, tanto para los bonos como para las acciones. En el caso puntual de los papeles, destacó el impulso que la mejora en el precio del petróleo Brent le da a las energéticas. A su vez, los bancos registran subas tras el fuerte castigo que sufrieron en sus valuaciones las últimas semanas.