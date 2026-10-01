El riesgo país escala hasta los 635 puntos y las acciones argentinas caen hasta casi 6% en Wall Street

En la primera rueda de octubre, el riesgo país mantiene su tendencia al alza, y escala casi 30 unidades hasta superar los 630 puntos básicos. De esta manera, llega a niveles que no registraba hace seis meses.

El indicador elaborado por JP Morgan trepa 28 unidades y se ubica en los 635 puntos básicos (+4,6%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se encuentra en niveles similares a los que tuvo cuando el pasado 30 de marzo cerró a 637, su valor máximo del año. Con este aumento, acumula una suba de 64 unidades en lo que va del año (+11,2%).

El movimiento de hoy se explica por el desempeño negativo de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local y los Globales caen hasta 1,3% (AL35D) y 1,5% (GD35D), respectivamente.

Javier Giordano, economista de CFA, observó que los títulos argentinos tienen “una pésima apertura con caídas de 1,1% promedio (-1,5% en la semana)”. Se trata de “una rueda global complicada para emergentes”: el fondo cotizado EMB baja 0,6%, mientras que la tasa del tesoro de EE.UU. a 10 años sigue subiendo y se ubica en 5,29%.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se tiñen de rojo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Las principales bajas son de Telecom (-5,9%), Irsa (-5,2%) y Grupo Financiero Galicia (-4,7%). A contramano, Globant trepa 9,3%.

La Bolsa porteña también tiende a la baja. El Merval cae 2,9% hasta las 2.738.924 unidades, lo equivalente a US$1690 al ajustar al dólar contado con liquidación (-3%).

Dólar hoy

En el mercado cambiario, el dólar oficial registra una leve suba y se vuelve a ubicar en su valor más alto del año en un contexto de alta demanda característica del inicio del mes.

El tipo de cambio minorista hoy aparece en las pizarras del Banco Nación a $1545 para la venta, $5 más que el cierre anterior (+0,3%). El precio promedio en todos los bancos es de $1541,27, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio mayorista también abandona la tendencia bajista de las últimas tres ruedas: suma $7 (+0,4%) hasta los $1523. Igualmente, mantiene una distancia de 26% con respecto al techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1920,44.

El dólar MEP figura en las pantallas bursátiles a $1547,38, un aumento de $4,82. El contado con liquidación (CCL) opera estable a $1622,09.

La suba del dólar se puede explicar mayormente por el aumento de demanda en el mercado cambiario característico de principio de mes Freepik

La suba del dólar en el primer día de octubre está relacionada con un aumento en la demanda en el mercado cambiario para el ahorro y el pago de tarjetas y consumos en moneda extranjera. “Es un movimiento que se repite en cada comienzo de mes”, observó Gustavo Quintana, operador de cambio en PR.

A su vez, recordó que el mayorista tuvo tres ruedas consecutivas con bajas por unos $8,50: “El mercado se acomoda y corrige”. En ese sentido, sostuvo que habrá que ver cómo actuará el BCRA ante esta suba para moderarla.