La suba del riesgo país fue la noticia negativa de un mes que golpeó a las finanzas

Septiembre termina en rojo tanto para la renta fija como para la variable, golpeadas por un contexto internacional desfavorable. En sintonía con el mes anterior, el indicador hoy tiende al alza y llega a superar la barrera de los 600 puntos básicos por primera vez desde abril. Por su parte, el dólar oficial minorista tiene una leve baja.

En la última rueda de septiembre, el riesgo país suma dos unidades y se ubica en los 609 puntos básicos (+0,3%), de acuerdo a las pantallas de Rava. En ese sentido, abandona la baja del día anterior y se encuentra en niveles similares a los de hace seis meses, cuando el pasado 7 de abril cerró en 610 puntos. Esa fue la última vez hasta la semana pasada en que se había posicionado por encima de la barrera de los 600.

Durante septiembre, el indicador elaborado por JP Morgan acumula 97 unidades (+19%), el mayor alza del año. De esa forma, se ubica 38 por encima del valor en el que inició el año (+6,7%) y tiene una diferencia de 207 unidades con respecto al valor más bajo de la gestión de Javier Milei, cuando tocó los 402 a mediados de julio.

Hoy los Bonares y los Globales presentan subas de hasta 0,8% (AE38D) y 4,1% (GD30D), respectivamente. No obstante, los bonos soberanos cierran el mes en territorio negativo: las mayores caídas fueron del AL35D (-8%), el AE38D (-7%) y el AL41D (-7,7%).

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) calificaron como un “septiembre complicado” para la deuda soberana. “El frente externo dejó poco margen: la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años y la guerra en Medio Oriente que, lejos de ceder, volvió a impulsar el crudo hacia los US$100 alimentaron un clima de aversión al riesgo que golpeó a nuestros bonos. Pero la presión también tuvo un componente local. La desaceleración de las compras de reservas y las dudas sobre el financiamiento en dólares de cara al 2027 se combinaron con una mayor incertidumbre electoral, sumando presión sobre la deuda argentina”, explicaron.

Las acciones argentinas registraron bajas en septiembre tanto en wall Street como en el mercado local TIMOTHY A. CLARY - AFP

Por su parte, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) registran leves alzas, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lidera el panel Globant (+3,1%), seguido de Edenor (+2%) y Ternium (+1,8%).

El S&P Merval suma 0,4% y cotiza a 2.793.620 unidades, lo equivalente a US$1722 al ajustar al dólar contado con liquidación (-0,1%). Aumentan Metrogas (+3,8%) y Transener (+3,1%), mientras que Cresud cae 1,2%.

Al observar el recorrido que tuvieron las acciones en septiembre, el rojo predominó en las pantallas por segundo mes consecutivo. Los papeles más golpeados fueron los financieros: Banco Supervielle (-20,7%), BBVA (-18,1%) y Banco Macro (-16,7%). Corporación América fue la única que cierra con una suba de 11%.

El Merval acumula una caída de 9,4% en dólares, similar a la que tuvo el mes anterior (-9%). Desde Delphos Investment señalaron que “el contexto internacional marca el paso” con las subas de las tasas de interés que hubo en Estados Unidos y la debilidad de los datos locales sobre la actividad económica y la confianza en el Gobierno “lo amplifica”.

De todos modos, evaluaron que las valuaciones bajas y la estacionalidad podrían ofrecer un nuevo punto de entrada: “Octubre deja la puerta abierta. Es un mes estacionalmente bueno para el Merval y, con valuaciones bajas, el foco está puesto en detectar el momento de volver a entrar”.

Dólar estable, aunque tocó los valores más altos del año

El mercado cambiario mostró cierta estabilidad este mes, con subas por debajo de la inflación esperada ―alrededor del 2% de acuerdo con estimaciones privadas―. De todos modos, el dólar oficial llegó a tocar valores máximos nominales del año.

La cotización del dóalr este miércoles 30 de septiembre LUIS ROBAYO - AFP

El tipo de cambio mayorista mantiene la tendencia bajista de las últimas dos ruedas: cede $3 (0,2%) y opera a $1519. En ese sentido, se encuentra 26% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1919,40.

A lo largo de septiembre, registró solo un aumento de $10,50 (+0,7%). De todos modos, llegó a tocar su valor nominal más alto del año cuando el pasado 25 de septiembre cerró a $1525,50.

En las pizarras del Banco Nación, se puede encontrar el dólar minorista a $1540 para la venta, $5 menos que su cierre anterior (-0,3%). Así abandona su máximo nominal del año, el cual alcanzó el viernes pasado y sostuvo hasta hoy. El precio promedio en todos los bancos es de $1541,542, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA). En el mes, acumula un aumento de $10, similar al mayorista (+0,7%).

El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1541,12, unos $8,24 menos que ayer (-0,5%). El contado con liquidación (CCL) opera estable en los $1617,32. En el mes, suben $5,6 (+0,4%) y $21,27 (+1,3%), respectivamente.

El total ingresado por el sector agroexportador hasta ayer se constituyó en el registro más alto del año en curso, superando el resultado de junio pasado — Gustavo P Quintana (@guspaqui) September 30, 2026

Si bien el BCRA solo logró comprar US$313 millones en septiembre ―el saldo más bajo para un mes en lo que va del año―, hubo un buen ritmo de liquidaciones por parte del campo. Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, señaló en su cuenta de X que los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron ayer US$76,275 millones en el mercado de cambios. “El total ingresado por el sector agroexportador hasta ayer se constituyó en el registro más alto del año en curso, superando el resultado de junio pasado”, puntualizó.