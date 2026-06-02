El dólar oficial extiende su rebote y las acciones argentinas caen hasta 5% en Wall Street

Este martes el dólar mantiene la tendencia alcista con la que arrancó junio, con un tipo de cambio minorista que acumula en los primeros dos días del mes una suba de $20. Por su parte, las acciones argentinas presentan bajas tanto en la Bolsa de Wall Street como en el mercado local, afectados por el escenario de incertidumbre global por la evolución de la guerra en Medio Oriente.

En el mercado de cambios, el dólar minorista sube $5 en el Banco Nación y figura a $1450 para la venta (+0,30%). El precio promedio en otros bancos ronda los $1451,12, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA. De esa forma, en los primeros dos días del mes acumula un incremento de $20 (1,4%).

La cotización del dólar este martes 2 de junio Shutterstock

Por su parte, el dólar oficial mayorista opera estable y cotiza a $1426,40. Con este valor, está casi un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1764,15.

En tanto, los dólares financieros también operan con ligeras subas. El dólar MEP se encarece unos $8,65 (+0,6%) y se vende en $1447,25, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumenta $10,11 (+0,7%) y cotiza a $1501,08. De esa forma, tiene una brecha cambiaria del $3,50 con el oficial.

El analista financiero Christian Buteler comentó el mercado muestra “un movimiento normal en el valor del dólar” y advirtió que es esperable que la divisa recupere un poco su valor, dado que ha venido bajando nominalmente, en un contexto donde el resto de los precios de la economía suben y las tasas fueron bajando. “Todavía los flujos dan como para que el dólar siga estando estable en las próximas semanas, teniendo en cuenta que todavía falta liquidación del campo”, agregó.

Mercados hoy

En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que cotizan allí (ADR) operan mayoritariamente en terreno negativo. Las mayores bajas del día fueron para los papeles de Globant (-5,1%), Loma Negra (-4,8%) y Mercado Libre (-3,8%). En tanto, suben Ternium (+4,4%), Tenaris (+1,9%) e YPF (+0,4%).

Por su parte, el Merval retrocede 1,5% y cotiza a 3.192.769,76, lo que equivale a US$2134,13 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-1,9%). Lideran la caída Transener (-6,3%), Metrogas (-4,5%) y Loma Negra (-4%). Solo presentan aumentos YPF (+0,8%) y Ternium (+0,2%).

El economista Fernando Marull evaluó que, aunque los papeles fueron subiendo en las últimas semanas, hoy hay “caídas globales” por las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el conflicto de Medio Oriente, lo que “contagió a la Argentina”.

Por su parte, Fernando Camusso sostiene que es “la lógica de la toma de ganancias”, una estrategia por la cual los inversores venden activos cuando han subido de precio para asegurar las ganancias antes de que el mercado se revierta y las pierda. Dado el clima internacional, determinó que “los mercados accionarios desarrollados empiezan a descontar una salida tranquila del conflicto, mientras que los mercados de riesgo, como el local, aún en modo cautela”.

En cuanto a los bonos, estos operan mixtos. Entre los títulos bajo ley local, el AL41D sube 0,4%, mientras que el AE38D cede 0,1%. En el caso de los Globales, la mayoría se mueven hasta 0,5% (GD46D), pero el GD30D se diferencia con una baja de 0,2%.

En ese contexto, el riesgo país suma un punto (+0,2%) hasta los 491 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. De todos modos, se mantiene cerca de su valor mínimo durante la gestión de Javier Milei, cuando en el pasado enero tocó las 484 unidades. Camusso observó que el indicador elaborado por JP Morgan “va a camino a los 450 puntos”, lo que primero lleva a que “se comprima la renta fija y luego suba el equity”.