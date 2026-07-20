Alejandro Fantino echó del aire a Juan Ramón Carrasco tras un comentario machista contra una periodista

El director técnico uruguayo Juan Ramón Carrasco Torres fue expulsado del aire por Alejandro Fantino tras realizar un comentario machista contra la periodista Sofía Romano en el programa Llenos de Mística, emitido por el canal de streaming El Observador de Uruguay.

El conflicto se desató el domingo por la noche cuando Carrasco se desvió del análisis de la derrota de la Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 e intentó contar un chiste de mal gusto.

El cruce entre Fantino y Carrasco Torres

Romano intentó volver al debate sobre el partido de fútbol, que caracteriza al programa, pero Carrasco insistió con la broma y lanzó una frase despectiva hacia la periodista. Esto provocó la inmediata reacción del conductor para retirarlo del estudio.

“Van tres mujeres a la playa: una en tanga, la otra con malla entera y la otra con hilo dental”, comenzó a relatar Carrasco, momento en el que Romano lo interrumpió de forma tajante: “¿Vamos a hablar de fútbol o de pelotudeces?”.

El periodista y conductor Alejandro Fantino Nicolas Suarez - LA NACION

Lejos de retractarse, el entrenador uruguayo redobló la apuesta. Pidió de manera despectiva que pusieran una cortina para tapar a la periodista y continuó con el relato: “Las tres toman helado: una con la cucharita, la otra le pasa la lengua y la otra se lo mete entero en la boca. ¿Cuál de las tres es la casada?”.

Allí se produjo la internveción de Fantino: “No, yo no juego a eso”. Al mismo tiempo, Romano volvió a tomar la palabra para exigir profesionalismo: “Yo quiero hablar de fútbol, basta de chistes de Jaimito”. Fue allí cuando Carrasco Torres lanzó la frase que terminó de quebrar el clima en el estudio: “Se ve que ella está mal atendida”.

El exfutbolista y entrenador uruguayo, Juan Ramón Carrasco

“Sos un ordinario”, le contestó Romano, indignada. “Dijiste que eras un hombre respetuoso y no cumpliste con tu palabra”. Y el DT replicó: “Vos querés el título, no sé para dónde fuiste”.

Acto seguido, Fantino intercedió nuevamente y lo obligó a salir del aire: “Mirá Juan, lo estuve pensando y no tengo más ganas de compartir un minuto más de aire con vos. Dijiste una pelotudez, sos un desubicado y estoy muy incómodo. Si hubiera estado ahí (en el estudio), las cosas terminaban mal. Levantate y andate”.

Antes de retirarse por completo, ensayó una justificación: “Pido disculpas, todos me conocen, vos malinterpretaste”. Y Sofía Romano le pidió que “vuelva a escuchar” ese fragmento de la transmisión porque “no hubo margen para una malinterpretación” de sus dichos.