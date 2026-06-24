El dólar oficial llegó a $1500 en algunos bancos

Este miércoles el dólar oficial mantiene la tendencia alcista de las últimas ruedas y en algunos bancos se vende a $1500. De esa forma, en lo que va de junio acumula una suba 4,6%.

El dólar oficial minorista se ubica en los $1495 para la venta en el Banco Nación, tras presentar una suba de $5 (+0,3%). El precio promedio de los bancos ronda $1495,90, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

De todos modos, al observar a cuánto cotiza la moneda extranjera en distintos bancos, en algunos casos se ofrece a $1500. En el Supervielle se vende a $1506 y es el valor más alto de la jornada.

La cotización mayorista suma $7,96 (0,54%) y llega a $1478,75. En lo que va de junio, también acumula una suba de $4,5%. No presentaba valores similares desde hace seis meses: el 2 de enero había tocado los $1475. Así se comprime la brecha con el techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1797,67, hasta el 17%.

El dólar blue también tiende al alza. En la City Porteña se puede encontrar a $1520 para la venta, $15 pesos más que el cierre del día anterior (+1%). Con estos valores, está a $10 de su récord nominal histórico (los $1530 a los que llegó en 2025).

Por su parte, los dólares financieros operan estables: el dólar MEP aparece en las pantallas a $1503,03, mientras que el CCL cotiza a $1551,70.

Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros, observó que la presión que viene teniendo el dólar a nivel local es porque “se está reactivando la demanda y el flujo de dólares financieros estaría menguando”. Y agregó: “A nivel internacional, el dólar se está fortaleciendo, empujado por la expectativa de que la Fed suba la tasa de interés”.

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, hizo hincapié en el fortalecimiento del dólar en el mundo. “Desde principios de junio tenemos un dólar más fuerte en el mundo que ha elevado el tipo de cambio nominal en la mayoría de las monedas”, explicó. Este escenario incluye al peso argentino y ”la demanda por cobertura ante un escenario de dólar más fuerte se incrementa“.

Este gráfico muestra la variación acumulada del valor de diversas monedas frente al dólar estadounidense entre fines de febrero y hoy, donde se ve que las monedas todas han perdido valor frente al dólar en la última semana F2 Soluciones Financieras

Por su parte, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, señaló que el tipo de cambio “está atrasado” y que se va a ir ajustando. Se trata de una corrección de varios meses de atraso relativo que continuará ajustándose gradualmente durante el segundo semestre.

Mercados hoy

Luego de que el MSCI haya establecido que la Argentina se mantiene en la categoría standalone en los resultados de su revisión anual de clasificación de mercados, las acciones argentinas caen tanto en el mercado local como en Wall Street.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) caen hasta 7,3% de la mano de Banco Supervielle. Le siguen BBVA (6,7%), Central Puerto (6%) y Edenor (5,8%). A contramano, suben Mercado Libre (+5,4%) y Globant (+0,6%).

La Bolsa porteña también se tiñe de rojo: el Merval se desploma 3,9% y cotiza a 3.118.185,37 unidades, lo equivalente a US$2002,93 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+4,2%). Los mayores retrocesos son de Banco Supervielle (-7,1%), BBVA (-6,6%) y Edenor (-5,8%).

Los analistas económicos consultados por LA NACION concuerdan en que el rendimiento de los papeles argentinos se ve afectado porque el MSCI ayer no hizo mención de la Argentina en su revisión anual de clasificación de mercados y no hubo recategorización. Fernando Marull, socio de FMyA, indicó que “la noticia puede tener algún impacto negativo sobre las acciones, al menos unos días”.

Por su parte, el riesgo país suma cinco unidades y se ubica en los 438 puntos básicos (1,2%), según las pantallas de Rava. De ese modo, se encuentra 17 unidades por debajo de su valor más bajo en la gestión de Javier Milei, cuando este lunes tocó los 421 puntos. Marull señaló que el indicador elaborado por JP Morgan vuelve a subir impulsado por el contexto internacional, donde “el mercado descuenta mayores tasas de la FED”.

Los bonos soberanos bajo ley soberana suben hasta 0,9% (AL41D). En tanto, los Globales se mueven hasta 0,7% (GD46D), mientras que el GD35D baja 0,1%.