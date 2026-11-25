El riesgo país sube por segunda rueda consecutiva y supera la barrera de los 1100 puntos básicos. En un contexto de endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, entre la suba de tasas de interés y las caídas bursátiles por las dudas en torno al negocio de la IA, el escenario local, con datos económicos negativos y mayor incertidumbre política, impactó en este indicador, que casi triplicó su valor en cuatro meses y tocó valores que no se veían desde las elecciones legislativas del año pasado, luego de caídas en el precio de los títulos de deuda argentina.

En las primeras negociaciones de la jornada, el índice que elabora el JP Morgan avanza 37 unidades y se ubica en los 1131 puntos básicos (+3,38%).

Para encontrar valores similares de riesgo país hay que remontarse a las elecciones legislativas del año pasado, cuando el indicador llegó a tocar un máximo en 1456 puntos básicos. Lejos quedaron los 402 puntos básicos que se registraron en julio de este año, mínimos de la gestión de Javier Milei: desde entonces, el indicador se disparó 181%.

La suba del riesgo país es consecuencia de la caída que presentan los bonos soberanos de deuda. Este miércoles, los títulos Bonares registran bajas del 2% (AL31) y los Globales retroceden hasta un 2,9% (GD35D).

“Con el riesgo país por encima de los 1000 puntos básicos, la posibilidad de refinanciar en el mercado los vencimientos del año que viene quedó todavía más lejos. Con el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ingreso por la venta del paquete accionario de AySA y el potencial desembolso de organismos internacionales, al Gobierno le faltarían cerca de US$2000 millones para cubrir los vencimientos de enero”, señalaron desde Analytica.

Para la consultora, si el Gobierno no encuentra fuentes alternativas de financiamiento, el Tesoro tendría que cubrir esa diferencia mediante nuevas compras al Banco Central (BCRA). Para eso podría usar los pesos depositados en su cuenta en la autoridad monetaria, que hoy son equivalentes a US$3058 millones, al tipo de cambio oficial.

El mercado cambiario también se ve presionado al alza. El tipo de cambio oficial mayorista avanza $14,26 en las primeras negociaciones de la rueda y alcanza los $1606,61 (+0,9%). Se trata de un nuevo máximo nominal histórico, aunque sigue un 23,4% por debajo del techo de la banda de flotación ($1982,89).

El dólar oficial minorista se vende a $1625 en la ventanilla del Banco Nación, equivalente a un aumento de $10 (+0,6%). Aunque también se trata de un nuevo récord nominal histórico, en lo que va del año acumula un avance de $145 (+9,8%), la tercera parte de la suba del 26,3% que acumuló la inflación hasta octubre.

El dólar oficial marca un nuevo récord nominal

“Será otra jornada exigente para el mercado cambiario: tendrá lugar el fixing de la letra dólar linked de noviembre (D30N6). Tras el habitual canje mensual, el outstanding [pendiente] quedó en US$1888 millones. Si bien es un monto relativamente menos desafiante que en otros vencimientos, se trata del mayor de los últimos tres fixings. Recordemos que estas fechas suelen estar acompañadas de una mayor presión alcista sobre el tipo de cambio oficial, ante lo cual el BCRA tiende a apartarse del mercado de cambios para evitar sumar presión”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Los tipos de cambio financieros, en cambio, tienden a la baja y acortan la brecha cambiaria que se había generado en las últimas ruedas. El dólar MEP cede $2,25 y aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1688,39 (-0,1%). El contado con liquidación cotiza a $1756,17, unos $39,81 menos que el cierre de ayer (-2,2%).

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En las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue trepa $25 y se vende a $1725 (+1,5%). En este caso, también se trata de un récord nominal histórico y acumula un alza de $195 en el año (+12,75%).

A pesar del respiro que tuvo el mercado accionario en los primeros días de la semana, hoy el Merval vuelve a operar en terreno negativo, en línea con las principales Bolsas del mundo. Este miércoles, retrocede 2,4% y cotiza en 79.343 unidades, equivalente a unos US$45 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-0,1%).

En el panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, Metrogas encabeza las pérdidas, con una caída del 5,1%. También retroceden los papeles del Banco BBVA (-3,4%), Banco Macro (-3,1%), BYMA (-3%) y Central Puerto (-2,8%).