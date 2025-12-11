LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 11 de diciembre

La moneda europea se ofrece este jueves 11 de diciembre a un precio de $1620 para la compra y $1720 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 11 de diciembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 11 de diciembre

El euro opera hoy, 11 de diciembre, a $1620 para la compra y $1720 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 54,96 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del jueves 11 de diciembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1408,29 para la compra y $1458,59 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1430 para la compra y $1450 para la venta, que lo posiciona 1,54 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa
    1

    Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa: “¿Van a los premios Oscar?"

  2. 2

    The Game Awards 2025: hora de Argentina y cómo ver en vivo online

  3. El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
    3

    El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”

  4. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre
    4

    Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre con el aguinaldo

Cargando banners ...