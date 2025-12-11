Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 11 de diciembre
La moneda europea se ofrece este jueves 11 de diciembre a un precio de $1620 para la compra y $1720 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 11 de diciembre, a $1620 para la compra y $1720 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 54,96 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del jueves 11 de diciembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1408,29 para la compra y $1458,59 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1430 para la compra y $1450 para la venta, que lo posiciona 1,54 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
