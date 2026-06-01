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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 1 de junio

La moneda europea se ofrece este lunes 1 de junio a un precio de $1590 para la compra y $1690 para la venta, según lo informado por el Banco Central

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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 1 de junio
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 1 de junio

El euro opera hoy, 1 de junio, a $1590 para la compra y $1690 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del lunes 1 de junio

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1380 para la compra y $1430 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1410 para la compra y $1430 para la venta, que lo posiciona 2,17 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

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