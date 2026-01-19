LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 19 de enero

La moneda europea se ofrece este lunes 19 de enero a un precio de $1600 para la compra y $1700 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 19 de enero
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 19 de enero

El euro opera hoy, 19 de enero, a $1600 para la compra y $1700 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1655 para la compra y $1755 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del lunes 19 de enero

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1485 para la compra y $1505 para la venta, que lo posiciona 5,69 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad
    1

    Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad

  2. Las polémicas declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon sobre el método Netflix que perjudican al futuro de la plataforma
    2

    Las polémicas declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon sobre “el método Netflix” que perjudican al futuro de la plataforma

  3. Del Moro anunció la fecha para la presentación de GH Generación Dorada
    3

    Santiago del Moro anunció fecha para la presentación de Gran Hermano Generación Dorada y arrancó la cuenta regresiva

  4. La Anmat prohibió un acondicionador para el pelo por irregularidades en su composición
    4

    La Anmat prohibió un acondicionador para el pelo por irregularidades en su composición

Cargando banners ...