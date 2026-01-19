Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 19 de enero
La moneda europea se ofrece este lunes 19 de enero a un precio de $1600 para la compra y $1700 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 19 de enero, a $1600 para la compra y $1700 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1655 para la compra y $1755 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del lunes 19 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1485 para la compra y $1505 para la venta, que lo posiciona 5,69 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad
- 2
Las polémicas declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon sobre “el método Netflix” que perjudican al futuro de la plataforma
- 3
Santiago del Moro anunció fecha para la presentación de Gran Hermano Generación Dorada y arrancó la cuenta regresiva
- 4
La Anmat prohibió un acondicionador para el pelo por irregularidades en su composición