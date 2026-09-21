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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 21 de septiembre

La moneda europea se ofrece este lunes 21 de septiembre a un precio de $1740 para la compra y $1800 para la venta, según lo informado por el Banco Central

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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 21 de septiembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 21 de septiembre

El euro opera hoy, 21 de septiembre, a $1740 para la compra y $1800 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 4,19 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del lunes 21 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1488,95 para la compra y $1535 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1503,50 para la compra y $1550 para la venta, que lo posiciona 0,98 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

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