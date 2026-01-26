Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 26 de enero
La moneda europea se ofrece este lunes 26 de enero a un precio de $1635 para la compra y $1735 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 26 de enero, a $1635 para la compra y $1735 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,24 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1615 para la compra y $1715 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del lunes 26 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1465 para la compra y $1485 para la venta, que lo posiciona 4,27 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
El resultado de una licitación sacude el tablero empresario argentino
- 2
Salió a la luz el gesto de la China Suárez con Eugenia Tobal a 14 años del escándalo
- 3
Punta del Este: La zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares
- 4
Ostende: una discusión familiar terminó con un hombre detenido por matar a su hijo de un disparo