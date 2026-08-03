Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 3 de agosto
La moneda europea se ofrece este lunes 3 de agosto a un precio de $1700 para la compra y $1760 para la venta, según lo informado por el Banco Central
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El euro opera hoy, 3 de agosto, a $1700 para la compra y $1760 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,19 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1680 para la compra y $1740 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 1,80 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del lunes 3 de agosto
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1464,70 para la compra y $1510 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1513,20 para la compra y $1560 para la venta, que lo posiciona 3,31 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
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