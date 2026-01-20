LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 20 de enero

La moneda europea se ofrece este martes 20 de enero a un precio de $1615 para la compra y $1715 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 20 de enero, a $1615 para la compra y $1715 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1640 para la compra y $1740 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del martes 20 de enero

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1410 para la compra y $1460 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1485 para la compra y $1505 para la venta, que lo posiciona 5,32 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

