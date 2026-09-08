Saltar al contenido principal
LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 8 de septiembre

La moneda europea se ofrece este martes 8 de septiembre a un precio de $1740 para la compra y $1800 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 8 de septiembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 8 de septiembre

El euro opera hoy, 8 de septiembre, a $1740 para la compra y $1800 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 4,19 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del martes 8 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1484,10 para la compra y $1530 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1498,65 para la compra y $1545 para la venta, que lo posiciona 0,98 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Murieron un reconocido médico rural y su esposa al incendiarse su auto después de un choque mútiple
    1

    Tragedia en la ruta: murieron un reconocido médico rural y su esposa al incendiarse su auto en un choque en Santa Fe

  2. Rob Lowe habló sobre su carrera y tildó de "infame" a Tom Cruise
    2

    La tardía reflexión de Rob Lowe sobre su carrera: “Ese infame Tom Cruise siempre fue mi némesis”

  3. Gary Oldman aseguró que ya eligieron al próximo James Bond y sorprendió al revelar su favorito
    3

    Gary Oldman aseguró que ya eligieron al próximo James Bond y sorprendió al revelar a quién quiere como 007

  4. La vuelta a la Bombonera del 9 de una rabona memorable: un fanático en Brasil le puso su nombre al hijo
    4

    Boca soñó una década con la vuelta de Jonathan Calleri a la Bombonera, pero será con San Pablo y como posible verdugo