Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 24 de junio
La moneda europea se ofrece este miércoles 24 de junio a un precio de $1620 para la compra y $1720 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 24 de junio, a $1620 para la compra y $1720 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del miércoles 24 de junio
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1440 para la compra y $1490 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1459,85 para la compra y $1505 para la venta, que lo posiciona 1,38 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Se aproxima una ciclogénesis que traerá el pico de frío más alto de la semana, tormentas y ráfagas de 90 km/h: las zonas afectadas
- 2
Wang Chuanfu, presidente de BYD: “BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno del mundo en 5 años”
- 3
Calles desiertas, agobio y un debate sobre el uso del aire acondicionado: así vivió Francia el día más caluroso de su historia
- 4
Todos corren, Messi piensa: el truco eterno del máximo goleador de la historia de los mundiales