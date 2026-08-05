Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 5 de agosto
La moneda europea se ofrece este miércoles 5 de agosto a un precio de $1700 para la compra y $1760 para la venta, según lo informado por el Banco Central
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El euro opera hoy, 5 de agosto, a $1700 para la compra y $1760 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 1,80 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del miércoles 5 de agosto
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1469,55 para la compra y $1515 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1498,65 para la compra y $1545 para la venta, que lo posiciona 1,98 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
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