LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 24 de julio

La moneda europea se ofrece este viernes 24 de julio a un precio de $1680 para la compra y $1740 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 24 de julio
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 24 de julio

El euro opera hoy, 24 de julio, a $1680 para la compra y $1740 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.

Cotización del DÓLAR del viernes 24 de julio

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1464,70 para la compra y $1510 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1503,50 para la compra y $1550 para la venta, que lo posiciona 2,65 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Una psicóloga explicó la reacción de Messi en la final: “El partido se le escapaba y su cerebro entró en supervivencia”
    1

    Una psicóloga española explicó la reacción de Messi en la final: “El partido se le escapaba y su cerebro entró en supervivencia”

  2. Se hace pasar por cliente para ver cómo atienden a la gente: “No hay una posición que no conozca”
    2

    Los secretos de Woods Staton, el cerebro de McDonald’s en la Argentina y en la región

  3. Así hacen "explotar" las orcas a uno de los peces más grandes del mundo
    3

    ¿Cómo comer un pez de 900 kilos? Estas orcas eligen pulverizarlo

  4. Una flamante decisión judicial renueva las esperanzas para miles de argentinos
    4

    Ciudadanía italiana: una decisión judicial renueva las esperanzas para miles de argentinos