Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 5 de junio
La moneda europea se ofrece este viernes 5 de junio a un precio de $1620 para la compra y $1720 para la venta, según lo informado por el Banco Central
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El euro opera hoy, 5 de junio, a $1620 para la compra y $1720 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,89 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1590 para la compra y $1690 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del viernes 5 de junio
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1415 para la compra y $1435 para la venta, que lo posiciona 0,71 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
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