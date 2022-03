Mano a mano: cómo piensa el diputado de Juntos por el Cambio que presentó un proyecto para dolarizar la economía

¿Podría la Argentina dolarizar su economía? ¿Empezar a cobrar los sueldos y, por ejemplo pagar tarifa en moneda dura? Esta es la solución que propone el diputado nacional Alejandro Cacace (UCR).

Puntano, radical y de 37 años, integra el bloque de Juntos por el Cambio. Tras un año y medio de estudiar la iniciativa, hoy presentó ante el Congreso Nacional un proyecto para que el país establezca el dólar estadounidense como moneda de curso legal. En diálogo con LA NACION, contó los pormenores de la iniciativa y por qué cree que esta medida “radical” y que despierta intensos debates podría solucionar uno de los mayores problemas de la Argentina: la inflación.

- ¿Cómo nació el proyecto?

- La Argentina ya tiene un proceso de dolarización espontánea. Tenemos un problema histórico de sustitución de moneda: los argentinos no confían en el peso como reserva de valor y se vuelcan al dólar, y eso afecta al nivel general de precios. Por eso sentimos el efecto del pass through más que otros países cuando aumenta la cotización del dólar y se traslada a precios. Se han ensayado muchas medidas contra la inflación, tanto el enfoque heterodoxo del Gobierno con controles de precios, como el enfoque central de emisión y suba de tasas de interés del gobierno anterior. Todas han fracasado porque ignoran esta cuestión histórica de nuestra economía, que la inflación no es un problema de los últimos años. Casi siempre hubo inflación de dos dígitos. Entonces, creo que hay que asumir esta situación y que no hemos tenido la capacidad de gestionar una moneda autónomamente, por lo que tenemos que recurrir a medidas más drásticas, pero que lograrían estabilizar la economía y el nivel general de precios. De ahí viene la propuesta de dolarización.

-¿Hace cuánto viene trabajando en esta iniciativa? ¿En qué modelos se basó?

-Empecé a estudiar el proyecto hace un año y medio, buscando otras economías con experiencias de altísima inflación, viendo con qué otros modelos combatieron la inflación distintos países de América Latina. ¿Existen otros planes anti-inflacionarios que se puedan adoptar? Claro que sí, lo vemos con casos como Uruguay, Brasil, Perú o Chile. Pero todos, en general, exigen una constancia institucional de 10 a 15 años, y la Argentina no tiene ese tiempo para sostenerlo. Nuestras autoridades monetarias no son independientes, por eso la economía exige una medida más rápida, drástica y efectiva. Por ejemplo, este modelo lo adoptó Ecuador cuando tenía arriba de 100% de inflación. En menos de dos años bajó la inflación a un dígito y lleva 22 años continuos de estabilidad de precios. Con el proyecto ya terminado, hablé con mis pares: Ricardo López Murphy, Luciano Laspina, Martín Lousteau, Martín Tetaz, Javier Milei.

-En los últimos días Javier Milei también habló sobre dolarizar la economía, ¿lo conversaron?

-A Milei le mandé el borrador del proyecto hace diez días, porque sé que está en un paradigma similar a esto. Me dijo que lo iba a estudiar concienzudamente, y esta semana arrancó a decir que si era presidente dolarizaría la economía. Lo que sucede es que esta implementación no es menor. Si uno escucha su propuesta, es una dolarización espontánea. La idea de los liberales es que el Estado no haga coerción sobre nada, poner al peso a competir, lo que llevaría a una dolarización. Pero como el peso no está en condiciones de competir, es probable que se te espiralice la inflación. Resiste a la idea de dolarizar oficialmente, como Ecuador o como mi propuesta, que sea una decisión estatal. Para mí es la forma ordenada de hacerlo. Hay otra cosa. Cuando se fija un esquema que depende de otra moneda, después se tienen que hacer reformas en el sistema financiero. Esto de los US$400.000 millones debajo del colchón te dice que los argentinos temen que les capturen los depósitos, pero si ponés el sistema bancario bajo jurisdicción extranjera, donde rige la legislación de otros países, por ahí haya más confianza. Son cosas a discutir.

-¿La dolarización resolvería la inflación?

-Cuando uno dice dolarizar, genera todo tipo de reacciones. Pero es un instrumento de política monetaria que se debe hacer con temas comerciales, de regulación de mercado de trabajo, financiero. Para mí es el primer paso para estabilizar la economía, la inflación es el problema número uno a resolver. Obviamente no va a ser la solución para todos los problemas, pero al menos resuelve uno. El déficit fiscal va a seguir, eso se resuelve con política fiscal, lo mismo con la deuda. No se puede pretender que una medida resuelva todo, pero si empezamos con la inflación, al menos se empieza a estabilizar la economía.

Con el fin de estabilizar la economía argentina, y terminar con el problema de la inflación, he presentado hoy en el Congreso de la Nación 🏛 un proyecto de ley de dolarización oficial.



Aquí el link al texto del proyecto y los fundamentos.



👉🏼 https://t.co/ZY3qlsu4Ly pic.twitter.com/kNQCXr83RN — Alejandro Cacace (@alejandrocacace) March 28, 2022

- Teniendo en cuenta que el Banco Central tiene escasas reservas, ¿cómo sería posible establecer la dolarización?

- Por supuesto que el fortalecimiento en las reservas te permite hacer la dolarización en mejores condiciones. Es decir, poder acumular reservas por el superávit comercial que la Argentina tiene o acumular reservas por los desembolso del Fondo Monetario Internacional, como lo tendremos ahora, te van a dar todos mejores tipos de cambio de conversión y van a hacer que la transición en el corto plazo sea más fácil.

- Si bien usted dice que este plan podría estabilizar la economía en el mediano plazo, ¿qué consecuencias traería en el corto?

- Siempre hay un momento de transición en la implementación, porque hay una corrección del nivel general de precios a ese tipo de cambio que se está estableciendo. Hay una corrección de precios en toda dolarización, pero no hay que concentrarse solo en eso. Insisto en el mediano-corto porque aún con una corrección temporaria en los precios, esto te asegura que en el curso de 18 meses a dos años llevás la inflación a un dígito y queda ahí, como ocurrió en Ecuador. Muchas veces los detractores dicen ‘los primeros meses vas a tener una corrección de precios’. Y sí, pero eso tiene que ver con la inflación reprimida que hay, con los desajustes de precios relativos, con que tenemos precios regulados atrasados, y es una bomba de tiempo que nos va comiendo y por eso hoy agonizamos. ¿Va a generar efectos? Por supuesto, ninguna solución es absolutamente indolora, mañana no podemos despertarnos ricos, productivos y súper potentes porque sí. Las correcciones tienen consecuencias, pero lo importante es que eso va a generar luego un período de estabilidad prolongado, algo necesario para desarrollarnos y crecer.

-Con el actual oficialismo difícilmente el proyecto prospere. Incluso en la propia oposición hay distintas miradas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Instalar el debate?

-Tiene dos objetivos. Con el 4,7% de inflación que tuvimos en febrero, estamos hablando de niveles graves. Tenemos una inflación alta, persistente, que se acelera, por lo que necesitamos medidas drásticas. La idea es instalar el debate sobre esto, sabiendo que el oficialismo está lejos de este tipo de respuestas, porque la palabra dólar resulta mala palabra, aunque podría hacerse cualquier otra moneda: euro, yuan. En segundo lugar, Juntos por el Cambio se prepara para volver al Gobierno, pero el gran fracaso que tuvo fue en el control de la inflación. Entonces, nosotros tenemos que llegar a 2023 con un programa económico que dé respuesta al desafío de la inflación y no genere una nueva decepción. Es poner en la mesa de discusión dentro del frente: ¿esta es la herramienta para resolverlo?

-¿Tiene consenso entre sus colegas de bloque?

-Esta es mi idea. Obviamente otros economistas de Juntos por el Cambio no están de acuerdo, creen que no es lo mejor y hay que adoptar otras ideas. Pero hay un síndrome de los economistas de creer que cuando tienen la botonera pueden resolver todo, pero cuando efectivamente lo tienen no sucede. Un ejemplo es [Federico] Sturzenegger. Tiene hasta un paper de dolarización que escribió en los años 90, es profesor de economía en Harvard, pero cuando llegó al Banco Central llegamos al 53% de inflación. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestras instituciones no tienen la capacidad de gestionar en el tiempo, sostener una política anti-inflacionaria.

- ¿No cree que se pueda recuperar la confianza en el peso?

-Cuando un país tiene procesos de alta inflación histórica, ya nadie cree en la moneda. Aunque no se emita más, no hay credibilidad en la moneda. Por ejemplo, con [Mauricio] Macri hubo un año entero de emisión cero, pero la gente siguió cambiando los pesos por los dólares. Aunque se reduzca la emisión monetaria, los argentinos cambian el dinero y provoca inflación. Eso demuestra que se requiere una respuesta diferente. La población no confía en el peso. Y los gobernantes tienen la gran hipocresía de pedir que ahorren en pesos, cuando ellos tienen dólares. Por eso, el hecho de que la dolarización sea algo bastante irreversible es una de sus virtudes. No puede venir alguien y porque quiere emitir desacomode todas las variables de la economía argentina.