Se actualizó la banda cambiaria: a cuánto puede llegar el dólar en octubre sin intervención del BCRA

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto este jueves, se actualiza la banda cambiaria. Dada la inflación en ese mes fue del 1,7%, el techo alcanzará los $1950 en octubre.

Si se toma como referencia que el techo de la banda finalizará septiembre en $1919,40 —producto de la inflación del 2,1% de julio—, ese límite máximo se elevará a una zona cercana a los $1950,97 para el cierre del mes siguiente, lo que implica una diferencia de $31,57.

A fines de octubre, el techo de la banda ascenderá a $1950 [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El IPC que difunde mes a mes el Indec impacta directamente sobre el esquema cambiario. Desde comienzos de este año, tanto el techo como el piso del corredor se encuentran indexados diariamente según el último dato inflacionario disponible, el cual cuenta con dos meses de rezago.

Este esquema establece el margen de flotación del dólar mayorista antes de que el BCRA deba intervenir de forma directa. La normativa prevé que, si la cotización perfora el piso, el organismo comprará divisas para sostener ese valor, mientras que, al alcanzar el techo, deberá vender dólares en el mercado a esa cotización. Este último escenario se dio en cuatro ocasiones durante el período electoral del año pasado.

Las bandas cambiarias empezaron a regir a mediados de abril del año pasado, cuando el Gobierno flexibilizó el cepo para los ahorristas minoristas y anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel entonces, se fijó un piso de $1000 y un techo de $1400, valores que ajustaron diariamente a una velocidad del 1% mensual hasta el 31 de diciembre pasado. Tras las elecciones legislativas, el BCRA decidió que los ajustes se realizarían según el último dato inflacionario disponible para evitar un atraso cambiario real en los límites de este esquema.

La cotización del dólar mayorista este viernes 11 de septiembre (Foto: Pexels)

Actualmente, el tipo de cambio oficial mayorista se encuentra a $1509. Con un techo de banda posicionado en $1894,30, los separan una distancia de $385,30.

La divisa se encuentra en niveles similares a los de principios de septiembre. De todos modos, el pasado miércoles 9 llegó a tocar los $1515, un nuevo valor nominal máximo del año, pero luego borró parte de esa suba. En lo que va del año, el tipo de cambio acumula un incremento de $52 (+3,8%), por debajo de la inflación (21,3%).

Un informe de la financiera IEB destacó que el dólar mayorista mantiene una “baja volatilidad”. A su vez, precisó que el flujo de divisas esperado para los próximos meses continúa siendo elevado: el BCRA estimó un monto remanente de liquidación por obligaciones negociables (ONs) de US$4400 millones, al que se suman nuevas colocaciones como Tecpetrol, YPF y San Juan, sumado a que la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta un ingreso de divisas por parte del agro al mercado cambiario de US$12.160 millones entre septiembre y diciembre. “Con esta abultada oferta, cuesta imaginar un tipo de cambio con demasiada volatilidad en el corto plazo”, determinó el documento.

Al respecto, Andrés Reschini, socio de F2 Soluciones Financieras, observó una “mejora estructural en la oferta de divisas” que se logró por el “cambio de paradigma en el sector energético”, que ahora pasa a ser oferente neto en lugar de demandante. Además, la estabilización de la macroeconomía impulsa un crecimiento de la confianza, lo que “contribuye a la estabilidad”. En ese sentido, el dólar mayorista se encuentra un 25% por debajo del techo.

La evolución histórica y la proyección de los tipos de cambio junto con las bandas proyectadas para lo que queda del año F2 Soluciones Financieras

Sin embargo, evaluó que “las reservas netas siguen siendo frágiles y la incertidumbre electoral juega un rol importante”. Precisó que el gobierno provee cobertura a través de bonos dollar-linked y futuros, estos últimos en menor medida, y las tasas en pesos se mantienen en terreno positivo en términos reales, con un sesgo restrictivo en la oferta monetaria. “Por ahora con esto basta para mantener la calma”, sostuvo, aunque hizo la salvedad sobre el efecto que puede provocar la proximidad de las elecciones presidenciales del año que viene, lo que puede despertar “una mayor demanda de divisa”.

Cabe recordar que el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Central adelantó que el dólar se mantendrá calmo durante los próximos meses y terminaría el año entre $1626 y $1630, lo que supondría una devaluación interanual del 12,6%.